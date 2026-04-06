家にあるものでパパッと作れる「一生モノの料理の基本」が身につく『レシピを見ないで作れるようになりましょう。』発売（4/8）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『レシピを見ないで作れるようになりましょう。』（有元 葉子 ：著）を2026年4月8日に発売いたします。

「レシピ通り」をやめると、料理はいきなりおいしくなる

多くの“献立迷子”たちを救ったベストセラー、待望の文庫化！

著者の有元葉子さんは、レシピを「道案内のナビゲーション」に例えます。

ナビに頼りすぎると自分の力で目的地に行けなくなるように、レシピに頼りきりでは料理が「自分のもの」になりません。本書では、料理作りの流れや勘どころをお伝えします。そして流れが頭に入ったら、レシピは脇に置き、自分の五感を使って作ることを提案します。

材料はどんな色なのか、鍋の中はどんな熱さなのか、火を通すと材料がどんなふうに変化していくのか、どんな味つけが合うのか……。

イメージが湧いたら、本を見ずに作ってみてください。地図を持たずに旅をするようなもので、きっと不安になることでしょう。でもそこで、自分の中に眠っている力を呼び覚まします。「太陽はどちらにある？」と空を見上げるように、「鍋の中はどのぐらい熱くなっている？」と、よく見て感じてください。

料理はもっともっと、シンプルでいいのです。

レシピを見ないで作る、シンプルな料理の基本を身につけましょう。

（本書「はじめに」より）

■本書のポイント 目からウロコの料理メソッド

◎家庭料理はとことんシンプルでいい

青菜をゆでる、豚肉を焼く。ほんの少しの塩やしょうゆで味をつける。家庭料理はそのぐらいシンプルでいいのです。

◎野菜炒めが焦げる原因は「水分不足」

強火で炒めると焦げてしまうのは、水分が足りないからです。調理前に冷水に浸けてたっぷりと水を吸わせ、野菜を土にはえていたときの状態に戻してあげることで、早く火が通り甘くおいしくなります。

◎味つけ以前に「食感」にこだわる

料理＝味つけと思われがちですが、その前こそが肝心です。たとえば白身魚の煮つけは、薄めの煮汁でふっくらと火を通すことが第一。まずは食感、そのあとが味つけです。

レシピに頼らずに作れるようになると、料理は「義務」から「楽しみ」へと劇的に変わります。そのための勘所とコツを、65品の作り方をもとに紹介。料理の底力がつく一冊です。

本文より本文より本文より

目次

・野菜を炒める・野菜と炒める

・野菜を煮る

・野菜を揚げる

・サラダ・あえもの

・肉を焼く

・魚を焼く

・魚を煮る

・魚・肉を揚げる

著者略歴

有元葉子（ありもと・ようこ）

専業主婦時代に、家族のために作る料理が評判となり、料理家の道へ。素材を生かしたシンプルでおいしい料理だけではなく、洗練された暮らしぶりや生き方に世代を超えてファンが多い。メーカーと共同開発するキッチン用品「labase（ラバーゼ）」シリーズをはじめ、使いやすさと美しさを備えたもの作りにも力を注ぐ。東京・玉川田園調布の「SPACEA&CO」では料理教室や暮らしを楽しむためのワークショップなどを開催している。『集まる日も この2皿さえあれば。』（集英社）、『結果、からだにいい』（暮しの手帖社）、『旅の記憶 おいしいもの、美しいもの、大切なものに出会いに』（講談社）、『生活すること、生きること』（大和書房）など、著書多数

書籍概要

書名 ：レシピを見ないで作れるようになりましょう。

著者 ：有元 葉子

発売日：2026年4月8日

判型 ：文庫判

頁数 ：224ページ

定価 ：990円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp