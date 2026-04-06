高い吸収率*のリポソーム型ルテイン「Luzvision(TM)」配合。推し活やスマホ時間を支える新習慣【リポソームルテイン】新発売

井藤漢方製薬株式会社

井藤漢方製薬株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：井藤竜生）は、高吸収*のリポソーム型ルテインを配合した、粒タイプのサプリメント【リポソームルテイン】を、2026年4月6日(月)より発売いたします。

*ルテインと比較して

■開発背景

近年、スマホやPCの使用頻度増加や、中高年層の健康意識の高まりに加え、自分の好きな対象を応援する推し活の広がり等により、幅広い世代での「クリアな毎日」への需要が高まっています。

年齢とともに減少すると言われるルテインは体内では作ることが出来ないため、外部からの摂取が必要となります。当社は、体内で作ることができないルテインをスマートに摂取していただくため、吸収性を追求した進化型リポソーム原料「Luzvision(TM)」と3種の厳選素材を配合した新商品を開発いたしました。

・特許製法で吸収率にこだわったリポソーム技術

ルテインは本来、油に溶けやすい「脂溶性」の性質を持ちます。そこで、脂溶性のルテインの吸収性を高めた、従来のルテインオイルパウダーの約4.8倍の吸収率の原料「Luzvision(TM)」を配合しました。

※従来のルテインオイルとの比較。※吸収率の比較であり、効果を保証するものではありません。

3つの特徴

・毎日のルテイン補給をスマートに

本品は、吸収性にこだわりフリー体をリポソーム化したルテインを配合しました。



・クリアな毎日を送りたい方を全力サポート

ビルベリーエキス、ブルーベリー葉エキス、ツルレンゲエキスの3種の素材を配合しました。



・飲みやすいタブレットタイプ

ソフトカプセルが苦手な方でも無理なく続けられるタブレットタイプです。1日2粒（目安）で手軽にお飲みいただけます。

■こんな方におすすめ

・「推し活」で見逃しがないよう存分に楽しみたい方

・スマホやPCで長時間作業が気になる方

・ソフトカプセルのサプリメントが苦手な方

■製品概要

リポソームルテイン

内容量 ：15.06g（251mg×60粒）

希望小売価格：オープン価格

形 状 ：タブレット

発売日 ：2026年4月6日(月）

販売店 ：全国ドラッグストア

詳細ページ：https://www.itohkampo.co.jp/products/101140203.html

井藤漢方製薬株式会社の企業理念

井藤漢方製薬は、日常生活が制限されず、健康な生活を送ることができる「健康寿命」の延長に貢献することを使命とし、多くの方々の健康づくりをサポートしています。

井藤漢方製薬 コーポレートサイト

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