【コロンバン×光文社共同企画】フードジャーナリスト・中田ぷうさん著書『素晴らしきレトロケーキの世界』出版記念イベントを開催

株式会社コロンバン

株式会社コロンバン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：阿部 二郎）は、株式会社光文社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：巴 一寿）と共同で、フードジャーナリスト・中田ぷうさんの新刊『素晴らしきレトロケーキの世界』（光文社）の出版記念イベントを、2026年4月17日（金）および5月10日（日）の2日間、コロンバン原宿サロンにて開催いたします。

100年の歴史が紡ぐ、中田ぷうさん×コロンバンのスペシャルプログラム

本イベントでは、中田ぷうさんが愛してやまない「レトロケーキ」の魅力を詰め込んだスイーツをご提供いたします。さらに、書籍内でも紹介されているコロンバンの伝統技法「バタークリームの薔薇絞り」を、熟練職人が皆様の目の前で披露。その繊細な手仕事の美しさを間近でご覧になりながら、中田ぷうさんとともに昔懐かしいケーキの魅力を紐解くトークショーをお楽しみいただきます。1924年創業の歴史を持つコロンバンだからこそ実現できる、見て、聞いて、味わう、五感すべてでレトロケーキの世界を堪能する特別なひとときをお届けいたします。

【開催概要】

日時：１.2026年4月17日（金）18:00～20:00（受付開始17:45）

２.2026年5月10日（日）16:00～18:00（受付開始15:45）

会場：コロンバン原宿サロン（東京都渋谷区神宮前6-34-14 原宿表参道ビル1F）

内容：・特別対談（トークショー）

中田ぷうさん×大野龍男（株式会社コロンバン テクニカルプロデューサー）×太田眞裕（株式会社コロンバン取締役）

・伝統技法「バタークリームの薔薇絞り」の実演

・特別メニューの提供

・オリジナルランチョンマットの配布、貴重な雑誌「Bonbon」の特別公開など

会費：6,500円（税込／特別メニュー、オリジナルグッズのお土産付）

定員：33名様（先着順）

予約方法：2026年4月8日（水）12時より、チケット販売ページにて受付開始。定員になり次第、受付終了となります。

チケット販売ページ https://peatix.com/event/4949172(https://peatix.com/event/4949172)

■中田ぷう（なかたぷう）さんプロフィール

フードジャーナリスト・お菓子缶研究家。食にまつわる文化や流行を追いかけ、深堀りして、多角的な視点から伝えている。“かわいい”“懐かしい”をキーワードにした発信に定評があり、お菓子缶研究家としても活躍。「マツコの知らない世界」（TBS系）をはじめとしたさまざまなメディアにも登場している。小さな手土産、スーパーマーケットといった身近な食についての連載も多数。著書に『闘う！母ごはん』『素晴らしきお菓子缶の世界』『もっと素晴らしきお菓子缶の世界』（いずれも光文社）がある。Instagram：@pu_nakata_tin

コロンバン原宿サロン 店舗情報

住所：東京都渋谷区神宮前6-34-14 原宿表参道ビル1F

(東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅4番または7番出口より徒歩2分、JR山手線 原宿駅表参道口より徒歩5分)

営業時間：月～土 10:00～21:00 日・祝：10:00～20:00

定休日：年中無休

座席：店内44席、テラス12席

電話番号：03-6450-5175