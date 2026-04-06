ファーマプランニングがeラーニングサービス「GMP Meister(R) Academy」 を新価格にてご提供開始

株式会社ファーマプランニング

医薬品・医療機器・化粧品のGxPコンサルティングサービスをご提供する株式会社ファーマプランニング(本社／神奈川県厚木市、代表取締役／高橋和仁、以下「ファーマプランニング」)は、4月21日からeラーニングサービスの全てのコースを新価格にてご提供します。

GMP Meister(R) Academy は、GMPコンサルティング経験の実績を持つファーマプランニングがそのノウハウを集約したGMPのeラーニングサービスです。GMPの責任者やスペシャリストを育成することを目的としており、実務に活かせる知識・スキルの習得が可能です。

コースの申し込みはQRコードもしくは以下URLを参照してください。



https://gmp-meister.com/

商号：株式会社ファーマプランニング

代表者：高橋 和仁

所在地：神奈川県厚木市中町2丁目2-20 オーイズミ本厚木ビル 6階

設立：2010年5月

事業内容：医薬品、医薬部外品、化粧品、検査試薬、医療用機器、再生医療等製品に関する事業

■コンサルティング

■製造・輸出入・販売

■臨床開発

■製造装置、機械、機器等の製造・輸出入・販売

URL：https://www.pharma-planning.com/

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