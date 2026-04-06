ファーマプランニングがeラーニングサービス「GMP Meister(R) Academy」 を新価格にてご提供開始
株式会社ファーマプランニング
コースの申し込みはQRコードもしくは以下URLを参照してください。
事業内容：医薬品、医薬部外品、化粧品、検査試薬、医療用機器、再生医療等製品に関する事業
医薬品・医療機器・化粧品のGxPコンサルティングサービスをご提供する株式会社ファーマプランニング(本社／神奈川県厚木市、代表取締役／高橋和仁、以下「ファーマプランニング」)は、4月21日からeラーニングサービスの全てのコースを新価格にてご提供します。
GMP Meister(R) Academy は、GMPコンサルティング経験の実績を持つファーマプランニングがそのノウハウを集約したGMPのeラーニングサービスです。GMPの責任者やスペシャリストを育成することを目的としており、実務に活かせる知識・スキルの習得が可能です。
コースの申し込みはQRコードもしくは以下URLを参照してください。
https://gmp-meister.com/
商号：株式会社ファーマプランニング
代表者：高橋 和仁
所在地：神奈川県厚木市中町2丁目2-20 オーイズミ本厚木ビル 6階
設立：2010年5月
事業内容：医薬品、医薬部外品、化粧品、検査試薬、医療用機器、再生医療等製品に関する事業
■コンサルティング
■製造・輸出入・販売
■臨床開発
■製造装置、機械、機器等の製造・輸出入・販売
URL：https://www.pharma-planning.com/
本リリース、および当社全般に関する問い合わせは
下記ページのフォームよりお願い申し上げます。
https://www.pharma-planning.com/contact/