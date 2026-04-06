【4/11発売】戦国武将シール「激闘戦国伝」最新作を全国9府県で販売開始

有限会社フィジオ第6弾PRメインビジュアル

2026年4月11日、激闘戦国伝本陣（代表幹事会社：有限会社フィジオ（東京都豊島区））は、観光誘致型・戦国武将シール激闘戦国伝の新シリーズ第6弾、激撰！秀吉物語後編を、9府県で販売します。

本作は天下人・豊臣秀吉公が未来を委ねる若き名将たちを語る物語で、販売地域の9府県の観光資源を掲載することでシールを集めながら国内旅行を楽しんでいただける事を目指します。

また、今後の展望として、武将イラストの純金プレート化プロジェクトや、地域食材を使用したご当地コラボカレー開発などさらなるIP展開と新しい楽しみを推進してまいります。

1. シリーズ第6弾「激撰！秀吉物語 後編」商品詳細

■ メインテーマ 天下人・豊臣秀吉が晩年に語る、次代の名将たちと「天下太平」の継承の物語

シリーズ最新作となる『激撰！秀吉物語 後編』は、天下人・豊臣秀吉公がその晩年、自らの眼で“激撰”した次代の名将たちを語るという、独自のテーマで描かれる歴史作品です。

本作の核心は、秀吉公が心血を注いで築き上げた「天下太平」の世が、人々の絆や歴史の連なりとしてどのように広がり、次なる時代へと受け継がれていくのかという点にあります。

一つの時代の終焉が、同時に新たなる物語の胎動へとつながっていく様子を鮮烈に描き出します。天下太平の世界を託せたであろう彼がもし生きていたら、そんな思いも「激撰」された中には含まれています。

人と人、地域と地域、過去と未来が交錯する中で生まれる、壮大な歴史のうねり。あらたなる戦国オールスターの物語を全33種のシールで表現しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=J92hvZ9aiPs ]

世界観を伝えるオープニングテーマ動画

【本商品の特徴】

■ ファン待望の武将が登場

プリズムシール（きらきらシール）全9種を含む、全33種のラインナップを展開。戦国オールスターにふさわしい人気武将や姫が多数登場。また、かねてより要望が多かった東北の雄「伊達政宗」公が満を持してプリズムシールとして登場します。

■ シチュエーション型の「物語シール」

前作に続き、好評の「物語シール」が登場。秀吉公にまつわる伝説的逸話をもとに、名場面を一枚の絵で表現。

豊臣秀吉

プリズムシール

豊臣秀長

プリズムシール

伊達政宗

プリズムシール

真田信繁（幸村）

和紙シール

中国大返し

和紙・物語シール

シール裏面

観光資源やパズルも掲載

戦国パズル結果画面

■ 遊べるWEB連携「戦国パズル」

シール裏面には、武将の解説や地域観光情報に加え「戦国パズル(http://gekisen.jp/puzzle/)」のコードを掲載。アクセスすると現地写真や観光案内、シール原画なども公開され、1枚から多面的に楽しめる内容となっています。

商品仕様

全国共通パッケージ

商品名：激闘戦国伝 激撰！秀吉物語 後編

仕 様：シール1枚入（全33種）

サイズ：シール本体 48mm x 48mm

パッケージ 70mm x 70mm

価 格：550円（税込） / ひきくじ式

発売日：2026年4月11日（土）

※上記は各地域限定パッケージも同一仕様

メインポスター販売地域

宮城県・仙台市

山梨県・甲府市

長野県・上田市

新潟県・上越市

静岡県・静岡市

三重県・伊賀市

奈良県・大和郡山市

大阪府・大阪市

大分県・大分市

2. 【発売記念】4月11日（土）の最新作発売に先駆け、4月9日（木）に大阪城豊國神社へシールを奉納

4月11日の最新作『激撰！秀吉物語 後編』の発売を記念し、発売直前の4月9日に、豊臣秀吉公・秀頼公・秀長卿を御祭神とする「大阪城豊國神社（大阪府）」へ本作のシールを額装し奉納いたします。 「激闘戦国伝」シリーズでは過去にも、戦国武将に由来のある寺や神社（武田信玄公・甲斐善光寺、徳川家康公・久能山東照宮、真田家・眞田神社、上杉謙信公・春日山神社など）へ完成したシールを寄贈・奉納しており、本作でも歴史への敬意を込めて奉納を実施します。

甲斐善光寺（山梨県・甲府市）にてシール奉納時の写真

＜奉納式 実施概要＞

日時：2026年4月9日（木）

11:00～（取材受付10:30～）

場所：大阪城豊國神社

大阪府大阪市中央区大阪城2-1

※報道関係者様の当日のご取材・撮影も歓迎いたします。ご希望の場合は、スムーズなご案内のため、末尾のお問い合わせ先まで事前にご連絡をお願いいたします。

3.【発売記念イベント】4月11日（土）・12日（日） 近鉄・大阪上本町駅 近鉄高速バスセンター前にてご当地物産展＆シール交換・交流会 開催

4月11日（土）・12日（日）の2日間、近鉄・大阪上本町駅の近鉄高速バスセンター前において、最新作『激撰！秀吉物語 後編』の特設販売イベントを開催いたします。今回はプロジェクト初の試みとして、全国の参画地域から厳選した名産品が並ぶ「特別販売ブース」を設置するほか、毎回恒例となっているファン同士の「シール交換・交流会」を同時開催いたします。

■ 地域の魅力をお届け。よりすぐり特産品の「特別販売ブース」

「激闘戦国伝」プロジェクトに参画していただいている全国の地域から、お土産品に最適な名品を厳選して出張販売いたします。大規模な物産展ではありませんが、本プロジェクトのテーマである「各地域の歴史と食の魅力」を皆様に直接お届けする、初の試みです。

■ 80年代の熱狂が蘇る「シール交換・交流会」

新商品発売時の恒例企画として、1980年代の「おまけシールブーム」さながらの熱気を現代に再現するファン向けの交流スペースを開放いたします。毎回、全国各地から集まるシール愛好家たちが直接シールを見せ合い、交換を通じて全種のコンプリートを目指すなど、世代を超えた熱狂的な交流が生まれる場となっています。

※報道関係者様の当日のご取材・撮影も歓迎いたします。ご希望の場合は、スムーズなご案内のため、末尾のお問い合わせ先まで事前にご連絡をお願いいたします。

4. 観光誘致型プロジェクト「激闘戦国伝シール」の背景

国内旅行への意欲が再び高まりを見せ、各地域における新たな観光誘致策が求められる中、本プロジェクトは「おまけシール」を通じて地域の歴史と観光を楽しむ新たな形の地方創生として2021年にスタートし、本作で6作目となります。 イラストは、1980年代にガムラツイストやラーメンばあ等、多くのおまけシールのイラスト制作をしていたスタジオメルファンが担当しています。

イラスト制作・スタジオメルファン

■ 激闘戦国伝本陣 プロジェクトチームの思い

私たち激闘戦国伝本陣が本プロジェクトを立ち上げた根底には、かつて東日本大震災で東北の観光客が激減した際、『真・おくのほそ道シール』という企画を通じて全国のシールファンが現地へ足を運んでくださり、地域に活気が戻るのを目の当たりにしたという原体験があります。

その後、2021年のコロナ禍で再び日本中の観光地が苦境に立たされ、人と人の絆や旅行そのものが危ぶまれた時、『今こそ、私たちが子ども時代に熱狂した80年代のシール文化の力で地域に笑顔と人を呼び戻せないか』と強く考えました。シールを目的とした旅であれば、大規模な団体移動ではなく、家族や友人単位の少人数で、それぞれのペースで楽しく地域を巡っていただけると信じたからです。事実、プロジェクト開始以来、多くのシール愛好家たちが各地域へ足を運んでくださり、現地の方々との温かい交流が生まれました。皆様の熱い支持によって参画地域も広がり、本作で第6弾を迎えることができています。

武将という偉人たちが時代を超えて人々に愛され続けているように、私たちが作るシールも、現地を訪れる楽しさや世代を超えたコミュニケーションを生み、人と人、地域と地域、時間を超えて育まれる友情のアイテムでありたいと願っています。今回の『激撰！秀吉物語 後編』を通して、ぜひ多くの方に各府県の魅力に触れていただきたいです。

5. 戦国コンテンツ 激闘戦国伝プロジェクトはシールを超えてさらなる広がりへ

■ 現代の武将アートを永遠の形へ刻む。「黄金の戦国魂プロジェクト」

1980年代のおまけシール文化の魅力と熱量を現代に受け継ぐ「激闘戦国伝」の新たな展開として、歴代の武将シールを純金プレート化する『黄金の戦国魂プロジェクト（仮題）』を始動いたしました。 現代の技法で描かれる武将たちを、未来に残すため、色褪せることのない永遠の輝きを持つ、純金（24K）にイラストを刻み込みます。最新作の主人公である豊臣秀吉公をサンプル第一号として純金プレート（12mm×12mm×0.35mm / 約1g）に刻み込みました。

プリズムシール豊臣秀吉（写真）と純金プレート豊臣秀吉（写真）

■ 神田カレーグランプリ優勝＆初の殿堂入店、日乃屋カレーが各地の食の魅力をレトルトカレーに。激闘戦国伝シール入りカレー展開

神田カレーグランプリ優勝＆初の殿堂入店の「日乃屋カレー」が激闘戦国伝参加各地の食をレトルトカレー化。全8種の展開に加え、最新シリーズの第6弾が入った「仙台牛たんカレー」が近日登場予定。

各地域 販売場所

激闘戦国伝カレー一覧仙台限定パッケージ

宮城県（仙台市）★新規参加店★

・青葉山公園 仙臺緑彩館 （第5弾・第6弾 販売店）

甲府限定パッケージ

山梨県（甲府市）

・甲斐善光寺（シリーズ全種 販売店）

・かぶとや（武田神社前）（シリーズ全種 販売店）

・甲府市観光案内所（第5弾・第6弾 販売店）

・双葉サービスエリア下り線（中央自動車道）

（シリーズ全種 販売店）

上田限定パッケージ

長野県（上田市）

・上田市観光会館（シリーズ全種 販売店）

・おみやげ処 北村（シリーズ全種 販売店）

・眞田神社（第5弾・第6弾 販売店）

上越限定パッケージ

新潟県（上越市）

・春日山神社（第6弾 販売店）

・春日山旅館銅像前売店（シリーズ全種 販売店）

・さくら百嘉店 上越妙高駅店（シリーズ全種 販売店）

・さくら百嘉店 発酵プラス（シリーズ全種 販売店）

静岡限定パッケージ

静岡県（静岡市）

・静岡サービスエリア上り線（新東名高速道路）

（シリーズ全種 販売店）

・静岡サービスエリア下り線（新東名高速道路）

（シリーズ全種 販売店）

伊賀限定パッケージ

三重県（伊賀市）

・伊賀百貨 Souvenir Shop （シリーズ全種 販売店）

大和郡山限定パッケージ

奈良県（大和郡山市）

・啓林堂書店 郡山店（シリーズ全種 販売店）

・こちくや金魚すくい道場（シリーズ全種 販売店）

大阪限定パッケージ

大阪府

・GOTO-CHI難波店 （近鉄・大阪難波駅）

（シリーズ全種 販売店）

・近鉄高速バスセンター（近鉄・大阪上本町駅）

（シリーズ全種 販売店）

大分限定パッケージ

大分県

・トキハ百貨店 本店（4F 紳士服売場）

（シリーズ全種 販売店）

団体名：激闘戦国伝本陣

制作統括（代表幹事会社）

有限会社 フィジオ（東京都 豊島区）

イラスト制作

有限会社 スタジオメルファン（東京都 豊島区）

企画・広報

株式会社 ワイエスコーポレーション（埼玉県 上尾市）

シール製造

株式会社 サカエマーク（福井県 鯖江市）

シール・地域紹介 アンバサダー

"ゲキセンガール" 園田 梨香

株式会社ゴッド・フィールド・プロモーション（東京都 豊島区）

黄金の魂プロジェクト

企画

頭光工房（千葉県船橋市）

製造元

株式会社RAIN（東京都台東区）

激闘戦国伝カレー

レトルトカレー開発・製造

日乃屋カレー（有限会社ノアランド）（東京都千代田区）

協力

仙台市（宮城県）、甲府商工会議所（山梨県）、上田商工会議所（長野県）

上越商工会議所（新潟県）、静岡商工会議所（静岡県）、伊賀上野観光協会（三重県）

大和郡山市観光協会（奈良県）、近鉄バス株式会社・株式会社近鉄リテーリング（大阪府）

大分市（大分県）

商品に関するお問い合わせ

激闘戦国伝カスタマーサポート(https://gekisen.jp/form.php)