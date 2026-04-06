@cosme新人賞受賞ブランド「リポピール(R)」新商品の「リポピール フェイスウォッシュ」が、楽天市場 洗顔料デイリーランキング1位を獲得
株式会社ジーン（本社：東京・南青山）が展開するスキンケアブランド「LIPOPEEL(R)（リポピール(R)）」の泡洗顔料「LIPOPEEL(R) FACE WASH（リポピール(R) フェイスウォッシュ」が、楽天市場のデイリーランキング（洗顔料部門）において第1位を獲得しました（集計日：2026年3月13日）。
LIPOPEEL(R)は、2025年2月のセラム発売以来、Amazon美容液ランキング30日間連続1位、シリーズ累計出荷数50万個※1突破、@cosme 2025ベストコスメアワード「ブランド新人賞」受賞など、発売初年から実績を積み上げてきたブランドです。本商品はその知見を"洗顔"に落とし込んだ新ラインであり、発売直後から高い評価を得ています。
■リポピールフェイスウォッシュ 誕生の背景
角質ケア美容液で支持を得てきたリポピールが、次に着目したのは「洗顔」でした。
「しっかり角質ケアをしたいけど、乾燥や刺激は避けたい」という声が、お客様からのレビューにも多く寄せられており、角質ケアと保湿を両立した洗顔は、ブランドのコンセプトである"角質ケア×リポソームの高浸透※2ケア"を最も自然に拡張できる領域でした。
洗顔を「汚れを落とす行為」から「スキンケアの導入ステップ」へ。この"ブースター洗顔"の発想が、本商品の設計思想の根底にあります。
その結果、楽天市場において高い支持を集め、デイリーランキング（洗顔料部門）において第1位（集計日：2026年3月13日）を達成するにいたりました。
■商品の特長
1｜3種の角質ケア成分で、つるんとした肌へ
マンデル酸（AHA）、サリチル酸（BHA）、グルコノラクトン（PHA）の3種をバランス配合。それぞれ異なるメカニズムで古い角質にアプローチし、敏感肌でも毎日使えるマイルドな設計としました。※すべての方に肌トラブルが起こらないというわけではありません。
2｜リポソーム化エクトイン＋セラミドによる高保湿設計
エクトインは、砂漠の極限環境に生息する微生物から抽出されるアミノ酸の一種で、細胞保護作用と保水力に優れた成分です。これをリポソーム技術で角質層まで届きやすく設計し、セラミドと組み合わせることで、洗顔後もつっぱらない保湿力を実現しました。さらに、ビタミンC誘導体（アスコルビルグルコシド）も配合しています。
3｜摩擦レス濃密泡＋ベルガモットの香り
ワンプッシュで出る弾力のある濃密泡が肌に密着し、摩擦を抑えながら洗浄。ベルガモットの香りにより、忙しい朝や一日の終わりに心地よい洗顔体験を提供します。
■お客様からの評価
発売直後より、お客様から
- 「洗い上がりがつっぱらず、しっとり感を残しつつも、余分な皮脂や汚れはしっかり落ちていて、全体的にさっぱり寄りのしっとりといったバランスです。」
- 「乾燥しやすい方や、角質ケアを取り入れたいけど刺激が心配な方にも使いやすいと思います。」
- 「ピーリング系なので刺激が強いのかと思いきや、使用感は思っていたよりマイルドで肌のゴワつきが少しづつ整っていく感じです。」
といった声が多く寄せられ、日常使いできる角質ケア洗顔として評価をいただいております。
■商品概要
商品名：LIPOPEEL(R) FACE WASH（リポピール フェイスウォッシュ）
容量：200mL
価格：1,800円（税抜）／1,980円（税込）
■発売ショップ
公式ストア、Amazon、楽天、 Qoo10、TikTokショップ、@cosme SHOPPING
■LIPOPEEL(R)（リポピール(R)）について
"角質ケア×リポソーム"の高浸透※2設計で、角質ケアと美肌成分チャージを同時に叶えるスキンケアブランド。2025年2月のセラム発売以来、Amazon・楽天・Qoo10の主要ECモールで1位を獲得し、@cosme 2025ベストコスメアワード「@cosme SHOPPING ベストヒット賞 ブランド新人賞」を受賞。シリーズ累計出荷数は50万個※1を超えています。
※1：（2026年1月時点）
※2：角質層まで
株式会社ジーンについて
当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート・メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。
＜デジタルマーケティング・アドサービス事業＞
・市場調査、競合調査など各種リサーチ
・インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）
・ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策
・クリエイティブ制作、システム開発
・各種コンサルティングサービス
・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)
＜アート・メディア事業＞
・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)
・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)
・出版事業「Jeane Books」 http://books.jeane.jp/(http://books.jeane.jp/)
＜ライフスタイル事業＞
・コスメ事業 「リポピール」https://lipopeel.jp/(https://lipopeel.jp/)
・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)
・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)
【株式会社ジーン 企業概要】
■代表者 ：代表取締役 林田洋明
■設立 ：２０１６年１２月８日
■決算期 ：６月
■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）
■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)
■公式ＳＮＳ：
https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)
https://x.com/jeaneinc(https://x.com/jeaneinc)
https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)
■所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F
電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215
■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号
宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号
有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999
特定募集情報等提供事業 51-募-001048
■問い合わせ先：pr@jeane.jp