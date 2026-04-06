旧「地球村」が 「SUN←GO Village」 として生まれ変わり、4月24日（金）プレオープン｜2026年7月19日（日）にグランドオープンへ

一般社団法人 フォーレサンノクラ

一般社団法人フォーレサンノクラは、旧・地球村をリニューアルし、新名称 「SUN←GO Village

（サンゴウビレッジ）」 として 2026年4月24日（金）にプレオープンいたします。

プレオープン期間はキャンプ場・BBQ・グラウンドをご利用いただけます。さらに、2026年7月19日（日）には、本館・ログハウス・学習棟・カフェ・本格BBQなど、すべての施設が利用可能となるグランドオープンを予定しています。

公式サイト https://www.sungo.jp/

■ 旧・地球村が「SUN←GO Village」として新たにスタート

（公式サイトにてオンライン予約受付中）

地域に長く親しまれてきた旧・地球村は、自然体験・交流・滞在を軸とした「体験型アウトドア施設」として再構築され、名称も新たに SUN←GO Village へと生まれ変わります。

SUN←GO Villageは、焚き火、キャンプ、地元食材を活かしたBBQ、そしてドッグラン、様々な体験コンテンツなど、多彩な“自然との共生体験”を楽しんでいただける場として整備を進めています。

【SUN←GO Village コンセプト】

「人と自然が交わる、暮らせる体験村」

SUN←GO VILLAGEは、自然の中で“ただ遊ぶ”だけではなく、

“ここに暮らすように過ごす”

ことを目指したアウトドア複合施設です。

焚き火や森林浴、地元食材を使った食体験、学びの時間、地域とのつながり…

訪れた方の「心の解放」を生み出す体験を提供していきます。

■ 4月24日（金）よりプレオープン開始 - 外遊びエリアから公開（公式サイトにてオンライン予約受付中）

プレオープン期間中は、以下の施設をご利用いただけます。

＜プレオープン（4/24～） 利用可能施設＞

キャンプ場（テント泊・デイキャンプ） BBQ グラウンド（屋外広場）

※一部施設は工事中のため、利用制限があります。最新情報は公式サイト・Instagramをご確認ください。

■ 7月19日（日）よりグランドオープン - 施設の本格稼働へ

グランドオープンでは、再整備した館内施設や宿泊棟、体験コンテンツが利用可能になります。

＜グランドオープン（7/19～） 利用可能施設＞

本館（宿泊・浴場等）、ログハウス、学習棟（団体利用・研修利用可）、 カフェ（地元食材を活かしたメニュー）、BBQ（本格フルメニュー）

※家族・友人・ソロキャンプはもちろん、学校行事や企業研修など、多様な利用シーンに対応します。

ガイドマップ

■ 料金、予約は 公式サイトをチェック（公式サイトにてオンライン予約受付中）

SUN←GO Village 新公式サイト（リニューアル後）

https://www.sungo.jp/

新着情報は公式Instagramにて順次発信いたします。

【施設情報】

施設名：SUN←GO Village（旧：地球村）

所在地： 〒507-0045 岐阜県多治見市三の倉町猪場37（現 多治見市三の倉市民の里 地球村）

連絡先：0572-24-3212

公式サイト：https://www.sungo.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

一般社団法人フォーレサンノクラ

広報担当：今井海音

メール：info@sungo.jp

電話：080-4547-4040

※報道関係者さま向けの現地内覧をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。