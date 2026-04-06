Pixio × クリエイターコラボ第12弾！ イラストレーター・しまりすゆきち描き下ろしイラストをXXLマウスパッドのデザインに採用/4月6日（月）から予約販売開始。

Hamee株式会社

Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、さまざまな分野で活躍するクリエイターの応援と新たなカルチャーの醸成を目的に「Pixioクリエイターズコラボレーション企画第12弾」を実施いたします。

第12弾コラボレーションとして、デフォルメされたキャラクターや背景が得意な人気のイラストレーター・しまりすゆきちによる描き下ろしイラストを、Pixioの人気マウスパッド（XXLサイズ）のデザインとして採用しました。

クリエイターコラボ第12弾の実施を記念して、先着購入者限定でしまりすゆきちさんのサイン入りステッカーや、オリジナルPC壁紙などがもらえるキャンペーンを開催します。

クリエイターコラボの新デザインXXLマウスパッドを展開

Pixioは、ゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。

そこで今回、さらに多くの方に理想のデスク環境づくりを楽しんでいただくため、クリエイターコラボデザインの新しいXXLマウスパッドを発売します。

今回描き下ろしていただいたデザインである、「ゲーミング」「ホッピング」の2種展開となります。

■製品概要

製品名 ：マウスパッド XXL

価格 ：4,527円（税込4,980円)

デザイン ：ゲーミング

公式ストア ：https://pixiogaming.jp/products/pxmp043xxl

Amazon ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVWPJ9JX

楽天 ：https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/pxmp/

Yahoo ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/pxmp.html

デザイン ：ホッピング

公式ストア ：https://pixiogaming.jp/products/pxmp044xxl

Amazon ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVWJMQBS

楽天 ：https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/pxmp/

Yahoo ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/pxmp.html

Pixioクリエイターズコラボレーション企画とは

Pixioはすべてのクリエイターの個性と権利を大切に応援しています。

活動場所の提供することで、ともに成長し、新しいカルチャーの共創を目指して、さまざまなクリエイターとコラボレーションを実施します。

■しまりすゆきちさんについて

イラストレーター。

デフォルメされたキャラクターや背景が得意。

著書に「デフォルメ世界の描き方」。

・X :https://x.com/yukichi_nya___

Pixioクリエイターコラボ第12弾開催記念キャンペーン

今回のコラボを記念して、しまりすゆきちさんのサイン入りクリアカードなどがもらえるキャンペーンを開催します。

■サイン入りステッカー

◆対象

コラボデザインXXLマウスパッド（全2種）購入者

※各柄先着20名限定

◆特典

購入色と同じイラストのステッカー（サイン入り）をプレゼント

■オリジナル壁紙プレゼント

・対象：どなたでも！

・特典：クリエイターコラボ第12弾にて描き下ろされたイラストの、PC用壁紙をプレゼント

・参加方法

１. Pixio公式ストアの「壁紙一覧(https://pixiogaming.jp/pages/downloads)」へアクセス

２. 壁紙をダウンロード

※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

■Pixioコラボクリエイター募集

Pixio製品にイラストを掲載させていただけるクリエイター様を募集しております。

応募フォームはこちら :https://forms.gle/153A3jNDN5UiNziZ6

■Pixioとは

Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。

コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。

販売店舗一覧

Pixio 公式ストア : https://pixiogaming.jp/

Pixio Amazon店 ：https://amzn.to/3CoiHWm

Pixio 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/

Pixio Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/

Pixio メルカリ店 ：https://mercari-shops.com/shops/HYLH8Yt7e35v5c7UUyBZTZ

Pixio公式SNSアカウント

X（旧Twitter） ： https://x.com/pixiojapan

Youtube ： https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBg

Instagram ： https://www.instagram.com/pixiojapan/

twitch ： https://www.twitch.tv/pixio_japan

TikTok ：https://www.tiktok.com/@pixio_official

【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp(https://hamee.co.jp) ）

会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドを展開するコスメティクス事業、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp