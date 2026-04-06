株式会社ポンパドウル

株式会社ポンパドウル（本社:神奈川県横浜市中区 代表取締役社長:三藤貴史）は、4校の学生が考案したオリジナルパンを、ポンパドウル全店で販売する企画『ポンパドウルの学園祭』を開催します。本企画を通じて、企業と教育機関の連携が全国的に盛んになり、学生の社会参加がより活性化する未来づくりに向けた新しい取り組みです。

企画概要

■ 企画名

ポンパドウルの学園祭

■ 開催期間

2026年5月1日（金）～5月11日（月）

ポンパドウル全店で開催。

■ 参加校（計4校）

フェリス女学院高等学校、早稲田実業学校高等部

東京経済大学、相模女子大学

（順不同）

学校名：フェリス女学院高等学校

商品名：チョコチョコ！キューブパン

価格：税込\378（本体価格\350）

商品コメント：ココア生地で、くちどけの良い生チョコとビターなチョコを包みました。

温めるとフォンダンショコラのような味わい。

学校名：早稲田実業学校高等部

商品名：具沢山スパイシーカルツォーネ

価格：税込\432（本体価格\400）

商品コメント：トマトソースとオニオン、チーズ、チョリソーを包んだ、具沢山のカルツォーネ。バジルオリーブオイルがアクセント。

学校名：東京経済大学

商品名：紅茶クリームフランス

価格：税込\324（本体価格\300）

商品コメント：紅茶葉を練りこみ、香り良く焼きあげた生地に、バターと練乳で作った、特製紅茶ミルククリームを絞りました。

学校名：相模女子大学

商品名：プティ・ボヌール

価格：税込\291（本体価格\270）

商品コメント：プティ・ボヌールはフランス語で「小さなしあわせ」。

チョコとくるみ、クランベリーを練り込んだフランスパン。

実施背景

食の価値観が多様化するなか、“体験型”や“共創型”の取り組みが若い世代を中心に広がっています。その中でポンパドウルは、長年培ってきた商品力と、学生の柔軟な感性を融合させ、「企業 × 学生」のコラボレーションを全国規模で推進するモデルケースを作りたいという思いから本企画をスタートしました。今回は学生が自らワークショップや試食会を行い、過去に販売した数多くの商品から4品を厳選。特に、パンの開発プロセス（企画・試作・改善・プレゼン）を学生が主体となって実施することで、『将来の食産業を担う人材育成』につながることも期待されています。

今後の展望

ポンパドウルでは、今回の取り組みを第一弾として、学生・学校との共同開発を継続し、地域の未来を育てるプロジェクトとして発展させていきます。

【株式会社ポンパドウルについて】

1969 年 11 月 29 日横浜元町に創業したベーカリーです。『焼き立て』『出来立て』『作り立て』をお客様に提供することにこだわり、国内に 70 店舗以上を展開しています。

フランスパンを看板商品とし、食パン、デニッシュ、ドーナツ、蒸しパン、サンドウィッチなど数多く取り揃えています。

【会社概要】

社名：株式会社ポンパドウル

事業概要：パンの製造及び販売

本社所在地：神奈川県横浜市中区元町4-158-1

電話番号：（代表）045-662-4180

HP：https://www.pompadour.co.jp

Instagram:pompadour_1969