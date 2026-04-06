夏の海をテーマにしたポケモンとのコレクションが登場

株式会社ジーユー

「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、世代を超えて多くの方に愛されているポケモンとのコレクションを、2026年５月22日（金）より、ジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始します。

今回のコレクションは、夏の海をテーマにしたアイテムを取り揃え、親子でマリンルックを楽しめるラインナップになっています。

メンズは、ボーダーやネイビーなどのマリンテイストを取り入れたデザインに、ピカチュウやラプラスなどのプリントを合わせた夏にぴったりのTシャツや、裾に入った刺繍がアクセントのリラックスシーンにおすすめのハーフパンツなど、ユニセックスで楽しんでいただけるアイテムを取り揃えます。

キッズは、親子で夏のリンクコーデを楽しめるよう、メンズと同じデザインのTシャツをはじめ、ピカチュウやシャワーズ、ゲンガーのプリントを施したラウンジセットが登場します。

今年の夏は、お出かけの場面もおうちで過ごすリラックス時間も、ポケモンたちと一緒に楽しい夏をお過ごしください。

コレクション概要

発売日：2026年５月22日（金）より販売開始

販売店舗：ジーユー店舗およびオンラインストア

商品数 ：メンズ２型・キッズ３型

価格帯 ：990円～1,990円

※コレクション全ラインナップおよび各商品の詳細は特集ページよりご確認ください。

https://www.gu-global.com/jp/ja/feature/contents/collaboration/pokemon

商品ラインナップ

【メンズ】

【キッズ】

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