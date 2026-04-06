累計2万社参拝！神社ソムリエとしても活躍中の現代の最強御師・佐々木優太が監修した『あらゆる不運に勝つ開運神社』を4月6日に発売！島田秀平対談や特別ゲストにゲッターズ飯田も

株式会社ブティック社

株式会社ブティック社（東京都千代田区）は、2026年4月6日（月）、全国2万社以上の神社を参拝してきた神社巡拝家・佐々木優太氏の監修による新刊『あらゆる不運に勝つ開運神社』を発売いたします。

■「運の正体」を知れば、人生は劇的に変わる

4月6日発売『あらゆる不運に勝つ開運神社』（監修：佐々木優太）

「最近なんだかツイてない」「悪いことばかりが起こる」……。 そんな悩みを持つ方々へ、全国2万社以上を巡り、神社の歴史や文化を熟知する“現代の御師”佐々木優太氏が、真の「開運」を伝授します。

本書は単なる神社ガイドブックではありません。参拝を通して「運とは何か」「運が良い人とはどんな人か」を学び、日常生活に落とし込むための「開運のバイブル」です。金運、恋愛運、仕事運、健康運など、あなたの願いに寄り添う全国の厳選神社を紹介するとともに、初公開となる「マル秘参拝術」も掲載しています。

■豪華スペシャルゲストとの共演！「運を動かす」特別企画

全国の厳選神社紹介

本書では、開運界のトップランナーたちとの豪華コラボレーションが実現しました。

【スペシャル対談】佐々木優太 × 島田秀平「本当に開運するための特別対談」

手相占い師・島田秀平氏を迎え、「運がいい人に共通する三つの特徴」を徹底解剖。手相と神社という異なる角度から、運の本質を語り合います。

島田秀平氏との特別対談。ここでしか読めない「運を掴むコツ」が満載。ゲッターズ飯田氏による「五星三心占い」

芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田氏も登場！自身のタイプに合わせた開運へのアプローチを指南します。

■そのほか企画も充実！

御朱印・御刻印・お守りの楽しみ方

「作法が難しそう」と敬遠されがちな御朱印や御刻印。その魅力や、楽しく集めるためのコツを分かりやすく解説します。

日本全国 お守りコレクション

佐々木氏が厳選した、全国の珍しいお守りや一風変わったお守りを一挙紹介！

あなたの願いにぴったりの「日本の神様」

縁結びのイザナキ・イザナミ、仕事運のヤマトタケルなど、神様の個性や得意分野を知ることで、より深い参拝が可能になります。

【決定版】今さら聞けない神社参拝のマナー

「鳥居の前での一礼は？」「お賽銭の金額は？」など、今さら聞きづらい疑問を解決。参拝の効果を最大限に引き出す作法を伝授します。

神社の魅力を分かりやすく紹介した魅力的な企画満載■著者（監修）プロフィール佐々木優太（ささき ゆうた）

佐々木優太（ささき ゆうた） 神社巡拝家、ラジオパーソナリティー。1984年生まれ、兵庫県出身。 26歳のとき、伊勢神宮への参拝をきっかけに神社巡りを開始。以来、全国累計2万社以上を参拝し、拝受した御朱印は3,600を超える。神社の歴史や文化への深い造詣を活かし、講演やメディア出演など幅広く活動中。著書に『幸せ舞い込む！ あなたの開運神社』（共著：ゲッターズ飯田）などがある。

■書籍情報

タイトル： あらゆる不運に勝つ開運神社

監修： 佐々木優太

発売日： 2026年04月06日

定価： 1,650円（税込）

判型： A4判（297mm × 210mm）

発行・発売： 株式会社ブティック社