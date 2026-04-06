「ビールだけじゃない」ブリュワリーへ。BUSO BREWERYが進化

株式会社武相ブリュワリーサイドメニュー 528円~

BUSO BREWERYは、総務省の「ローカル10,000プロジェクト」を活用し、地域の食文化向上を通じた街の活性化への貢献を目指しています。町田産ホップや大麦などの地元原料を使用し、生産者とともに町田を本気で盛り上げていきたいという想いのもと取り組んでいます。また、町田市名産品として、ふるさと納税への貢献も視野に入れています。

本プロジェクトは、地元を愛する飲食店を中心とした地域密着型企業10社による、日本初*の共同ブリュワリープロジェクトとして始動。東京都町田市を拠点に、隣接する他市を含めた「武相」エリアの活性化を目的とし、2024年12月、小田急町田駅東口広場（旧カリヨン広場）にてグランドオープンいたしました。

（*当グループ調べ／2026年3月30日時点）

このたびBUSO BREWERYは、フードメニューを2026年4月1日(水)より全面的にリニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、「ブリュワリーをもっとかっこよく、もっと身近に。」をコンセプトに、町田を中心とした地域食材を積極的に取り入れたメニューへと刷新。クラフトビールとの相性を徹底的に追求し、ここでしか味わえない“ビールと食の新たな楽しみ方”をご提案いたします。

新メニューでは、地元生産者とのコラボレーションによる厳選素材を活かし、地域の魅力をダイレクトに感じていただける料理を多数ご用意。素材本来の美味しさを引き出したシンプルな一皿から、ジャンルにとらわれない自由な発想の創作料理まで、幅広いラインナップを展開しています。

ランチメニューも、サラダや前菜、スープが付いた彩り豊かなプレートへとリニューアル。大人気のカレーに加え、新たに創作パスタも登場し、より幅広いニーズにお応えします。

ランチ 1,408円～

さらに、デザートメニューにもこだわり、自慢のクラフトビールを取り入れたオリジナルデザートを新たに3種類ご用意。

デザート 638円～

カフェ使いとしても気軽に利用できる身近なブリュワリーへ。

武相ブリュワリーの多彩なクラフトビール一つひとつに寄り添うよう設計されており、ペアリングによる新たな味わいの発見もお楽しみいただけます。

また、ドリンクメニューも大幅に強化。

スペシャルカクテル 638円～

クラフトビールに加え、武相エリアの個性豊かなスピリッツや、ここでしか味わえないオリジナルカクテルを豊富に取り揃えました。“ビールだけじゃないブリュワリー”として、新たな魅力を発信してまいります。

さらに今回のリニューアルにあわせて、お得なランチ・ディナーコースも新たに導入。

カジュアルディナーコース 3,080円～

人気メニューをバランスよく組み合わせたコースは2名様からご利用可能で、グループでのご宴会やカジュアルな集まりにも最適です。武相ブリュワリーならではのクラフトビールとともに、充実したひとときをお過ごしいただけます。

BUSO BREWERYはこれからも、地域に根ざした飲食店として地元の魅力を発信し続けるとともに、ビールと食の可能性を広げる挑戦を続けてまいります。今回のメニューリニューアルを通じて、より多くのお客様に“また訪れたくなる場所”としての価値を提供してまいります。

ぜひ、新しく生まれ変わったBUSO BREWERYで、フードとクラフトビールのペアリングをご体験ください。

【店舗情報】

■ 場所：東京都町田市原町田6丁目12－20（旧カリヨン広場）

営業時間：11:00-23:00(定休日なし)

TEL:042-816-2119

【株式会社武相ブリュワリー】

東京都町田市原町田6-9-8 4F

busobrewery@gmail.com

公式ウェブサイト：

https://www.buso-brewery.com/kawasemi-brew