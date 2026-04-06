株式会社To22との業務提携に関するお知らせ

株式会社ＳＶＰジャパン

会員制マーケットリサーチサービスを提供する株式会社SVPジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 雅、以下「SVPジャパン」）は、株式会社To22（本社：東京都千代田区、代表取締役：野間 康平、以下「To22」）との業務提携を締結し、生成AIとプロフェッショナル人材を融合した新たなリサーチ・コンサルティングサービスの提供を本格的に開始いたします。

■業務提携の背景と目的

近年、生成AIをはじめとするデジタル技術の進展により、マーケットリサーチ業界を取り巻く環境は大きく変化しています。情報収集の効率化が進む一方で、情報の質の担保や高度な分析、戦略立案といった付加価値領域の重要性が高まっています。

SVPジャパンはこれまで、大手企業を中心とする約600社の優良顧客基盤と、従来型リサーチ手法に精通したリサーチャーによる高品質かつ短納期の情報提供を強みとしてきました。一方で、IT・デジタル領域への対応や生成AIを活用した新たなリサーチモデルへの転換、さらに高度な分析や提言など付加価値創出能力の強化といった課題も認識しています。

このような環境変化に対応し、生成AI時代におけるリサーチサービスの高度化と提供価値の向上を図るため、SVPジャパンはTo22と業務提携を締結しました。本提携により、SVPジャパンがこれまで培ってきたマーケットリサーチのノウハウと顧客基盤に、新たなリサーチ手法や専門人材の知見を取り入れ、市場調査から戦略立案までをワンストップで支援し、企業の意思決定をより高度に支えるサービスの提供を目指します。

■主な提携内容

本提携により、SVPジャパンとTo22は、マーケットリサーチおよびコンサルティング領域において以下の取り組みを進めます。

●付加価値ソリューションの拡充

カスタム調査や市場分析に加え、新規事業開発、マーケティング戦略、経営戦略などのコンサルティングサービスを提供し、企業の課題解決を支援

●生成AIを活用したリサーチ高度化と人材育成サービスの提供

生成AIを活用した情報収集・分析の効率化やリサーチプロセスの高度化に加え、生成AI活用やビジネス思考力を含む次世代AI人材の育成研修サービスを提供

●市場分析レポートなどのコンテンツ共同制作

SVPナレッジなどの新しいオリジナル・調査コンテンツの共同制作

●営業活動での連携

企業へのコンサルティング・研修サービスの共同提案活動の推進

両社は今後、ヒトとAIを融合した新しいリサーチ・コンサルティングモデルの構築を進め、企業の戦略立案や事業成長を支援してまいります。

■本提携により実現する提供価値

本提携により、当社は以下の価値を顧客企業に提供いたします。

●市場調査から戦略立案までを一貫して依頼できる

●生成AIによる効率的な情報収集と専門家による分析を組み合わせたリサーチを活用できる

●経営課題や新規事業開発に直結する実践的なビジネスインサイトを得られる

SVPジャパンは今後も、リサーチの専門性とAI技術を融合させた新たな情報サービスの提供を通じて、企業の意思決定を支援してまいります。

資料ダウンロードはこちら :https://www.svpjapan.com/contact/form_request.htmlメールでの問い合わせはこちら :https://www.svpjapan.com/contact/

■株式会社To22について

株式会社To22は「生成AI×プロフェッショナル人材」による独自のオペレーションモデルで、エンタープライズ企業に高品質なリサーチおよび業務支援を提供するAIスタートアップです。大企業の高度な要求・セキュリティ基準に応える圧倒的なクオリティとスピードで、顧客の事業課題を構造的に解決し、ビジネスのスケールを加速させます。

《会社概要》

社名： 株式会社To22

代表取締役： 野間 康平

所在地： 東京都千代田区岩本町2-7-2 Biz Feel Iwamotocho 5F

事業内容： 生成AIとプロフェッショナル人材を活用した高度リサーチ・資料作成支援、および エンタープライズ向けDX推進・コンサルティング

URL： https://to22inc.com/

To22 公式サイトはこちら :https://to22inc.com/

■株式会社SVPジャパンについて

「WebにもAIにも載っていない、“意思決定のためのビジネスインサイト”を。」を価値観とする、会員制マーケットリサーチサービスプロバイダー。SVPジャパンでは、調査とAIの双方に精通したプロフェッショナルリサーチャーが、公開情報、商用データ、独自情報、ヒアリングやアンケート調査など多様な情報源を組み合わせ、企業の意思決定に直結するリサーチとインサイトを提供しています。

《会社概要》

社名： 株式会社SVPジャパン

代表取締役： 橋本 雅

所在地： 東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-9 宮前ビル2F

設立年月日： 1974年7月1日

事業内容： 会員制のビジネス情報提供サービス

URL： https://www.svpjapan.com/

SVPジャパン 公式サイトはこちら :https://www.svpjapan.com/

株式会社SVPジャパン

代表取締役：橋本 雅

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-9 宮前ビル2F

設立年月日：1974年7月1日

事業内容：会員制のビジネス情報提供サービス

URL：https://www.svpjapan.com

X：https://twitter.com/svp_japan

note：https://note.com/svp_japan

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