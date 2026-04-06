【京都外国語大学×京都府立図書館】アメリカ独立250周年記念 稀覯書展示会『自由への羅針盤 ―アメリカ250年を刻む書物たち』を共同開催

学校法人 京都外国語大学

京都外国語大学（京都市右京区、学長：北 寿郎）付属図書館と京都府立図書館（京都市左京区、館長：川口 浩文）は、2026年4月および6月の2期にわたり、共同稀覯書（きこうしょ）展示会「自由への羅針盤 ―アメリカ250年を刻む書物たち CHRONICLES OF LIBERTY」を開催いたします。

本展は、1776年のアメリカ独立宣言から250周年を迎える2026年を記念し、両館が所蔵する貴重な文学作品や歴史的資料、約60点を特別に公開するものです。

■開催背景とコンセプト：言葉が紡いだ「自由」の250年

1776年の独立宣言から250年。 本展では、アメリカが歩んできた「自由」への道程を、文学という多角的な視点から読み解きます。 マーク・トウェインやアーネスト・ヘミングウェイといった文豪たちの初版本をはじめ、日米交流の起点となった貴重な史料、さらにアメリカ建国の父ジョージ・ワシントンの直筆書簡など、歴史の転換点を記録した「言葉」の数々を展示。 激動の時代において、書物が人々の「自由への羅針盤」としてどのような役割を果たしてきたのかを浮き彫りにします。

■主な展示資料（予定）

本展示では、京都外国語大学付属図書館が誇る世界的な稀覯書コレクションを中心に、京都府立図書館所蔵の貴重な資料を一堂に会します。

○M・トウェイン『トム・ソーヤーの冒険』

アメリカ文学の金字塔。

○E・ヘミングウェイ『武器よさらば』

戦争と愛、そして個人の自由を問う名作。

○E・ポー『鐘ほか詩集』

晩年の傑作である詩『鐘』をはじめとする詩集。

○ジョージ・ワシントン直筆書簡

建国の父が記した生の言葉。

○石版画《ルビコン川を渡る》

※京都府立図書館会場のみの限定展示。

その他、ホーソン、メルヴィル、オルコット、サリンジャーなどの著名作家の作品や、ペリー提督に関する伝記など、約60点。

■開催概要

本展示会は、アクセスしやすい岡崎エリア（京都府立図書館）と、大学独自の学術的雰囲気を味わえる西院エリア（京都外国語大学）の2会場で実施します。

【京都府立図書館】

会 期： 2026年4月7日(火) ～ 4月19日(日)

時 間： 火～金曜 9:30～19:00 ／ 土・日曜 9:30～17:00

休館日： 月曜

場 所： 京都府立図書館 2階ナレッジベース

入場料： 無料

【京都外国語大学】

会期： 2026年6月5日(金) ～ 6月14日(日)

時間： 月～金曜 10:00～18:00 ／ 土・日曜 10:00～17:00

場所： 京都外国語大学 4号館6階

入場料： 無料