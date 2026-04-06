【JAF滋賀】僧侶によるご祈祷も！三井寺にてオリジナル腕輪念珠づくりイベントを開催
一般社団法人 日本自動車連盟
腕輪念珠（ビーズブレスレット）作成の様子
腕輪念珠 完成イメージ
金堂 イメージ
イベント詳細を見る :
https://jaf.link/miidera-event-202604
参加費、定員、申込方法などの詳細についてはJAFウェブサイトをご確認ください
一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）滋賀支部（支部長 佐藤典道）は、5月30日（土）、総本山 三井寺（滋賀県大津市）で、腕輪念珠（ビーズブレスレット）づくりと境内散策を楽しめるイベントを開催します。
腕輪念珠（ビーズブレスレット）作成の様子
総本山 三井寺（長等山園城寺）は、1200年以上の歴史を有し、国宝や文化財が数多く残る滋賀県を代表する寺院です。
本イベントでは、参加者がさまざまな種類の数珠玉の中から好みのものを選び、自分だけのオリジナル腕輪念珠（ビーズブレスレット）を作成します。
完成した腕輪念珠には、その場で僧侶によるご祈祷が行われます。
腕輪念珠 完成イメージ
作成体験後は、僧侶の案内のもと、仁王門や金堂などを含む境内を散策します。
新緑の季節ならではの美しい景観もお楽しみいただけます。
金堂 イメージ
イベント概要
■開催日時
5月30日（土）13：00～15：00
■開催場所
総本山 三井寺（滋賀県大津市園城寺町246）
■イベント内容
腕輪念珠（ビーズブレスレット）作成
僧侶の解説付き境内散策
イベント詳細を見る :
https://jaf.link/miidera-event-202604
参加費、定員、申込方法などの詳細についてはJAFウェブサイトをご確認ください