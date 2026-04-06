【福岡発】モバイルバッテリーシェア「プラパ」が完全リニューアル！「急速充電（PD）」対応へ

スリーアール株式会社

スリーアール株式会社（本社：福岡県福岡市 代表取締役社長：今村陽一）が運営するモバイルバッテリーシェアリングサービス「プラパ」は、ユーザーの利便性向上を目的としてシステムおよび専用アプリの全面刷新を実施し、2026年4月より順次、「急速充電（PD）」対応モデル等へ完全リニューアルいたします。

また、リニューアルを記念し、急速充電モデルが普通充電モデルと同額で利用できるキャンペーンを開始いたします。

■ リニューアルの背景と狙い

スマートフォン利用の高度化に伴い、短時間での充電ニーズが高まっています。プラパは福岡発のサービスとして、このニーズに応えるべくシステムを刷新。充電スピードの向上と、継続的な低価格提供の両立を目指しました。

■ 新生「プラパ」3つのポイント

- 急速充電（PD）が「1時間100円、6時間250円」のキャンペーンを実施新たに導入する急速充電（PD）対応モデルにおいて、普通充電モデルと同額で利用できるキャンペーンを実施します。「最初の1時間100円」「6時間借りても250円」という価格で急速充電を提供し、利用者の利便性を高めます。（※利用料金の詳細はについてはこちら(https://note.com/pluspercent_jp/n/n120f7a55cb18)をご確認ください）- 設置店舗向け「デジタルサイネージ」管理機能の刷新機材に搭載された液晶画面の管理システムを更新しました。設置店舗独自の広告や地域情報のリアルタイムな掲出が可能となり、店舗の販促を支援する情報発信ツールとしての機能を強化しました。- 決済手段の拡充と「タッチ決済」への対応新アプリへの移行に伴い、UIの刷新や各種キャッシュレス決済を拡充。さらに、一部の設置場所ではスマートフォン操作を介さず、クレジットカード等の「タッチ決済」のみでレンタルを開始することも可能となりました。

クレジットカードやモバイルデバイス（スマートフォンやスマートウォッチなど）をかざすだけでレンタルが可能。

「スマホ充電がない。」という状態でも使用可能です。」

■ リニューアル（機材入れ替え）および情報更新のお知らせ

・2026年4月中旬より5月を目処に、既存のステーションを順次新機材へ入れ替えいたします。

・公式サイトおよび各種SNS上の情報についても、順次リニューアル後の内容へ更新を行ってまいります。

・新旧の機材およびアプリに互換性はございません。

■既存アプリ（既存機種）

iOS(https://apps.apple.com/jp/app/plus-percent-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%91/id6444711185) / Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threer.pluspercent_android)

■新アプリ（新型機種）

iOS(https://apps.apple.com/app/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%91/id6748897556) / Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pluspercent.charge)

■ SNS・Webサイト

▼公式サイト

https://pluspercent.jp/

▼公式note

https://note.com/pluspercent_jp

▼公式X（旧Twitter）

https://x.com/pluspercent_jp

スリーアールグループについて

スリーアールグループは、福岡を拠点とする総合商社です。

国内では福岡本社をはじめ東京・岐阜、海外では中国に拠点を展開。グローバルな体制を構築し、専門性と総合力を結集したグループ5社で事業を推進。「変化に対応し、挑戦を続ける」という信念のもと、時代に求められる価値の創出を追求しています。

主な事業内容は、工業・美容・医療用測定機器の製造販売、小型家電などの企画・開発・販売、伝統と品質を誇るメイド・イン・ジャパン製品の海外輸出販売、太陽光発電・系統用蓄電池をはじめとした再生可能エネルギーのトータルプロデュース。

また、産官学連携による共創モデルを通じて、地域から全国へ、そして世界へと新たなビジネスインフラを創出。

スリーアールグループは、時代の変化に対応し、挑戦を続ける企業として、社会に新しい価値を生み出していきます。

本プロジェクトは、地域に根ざした企業や団体との連携を重ね、“地場から全国へ”広がる共創モデルを築くことで、新たなインフラと価値を生み出す挑戦を続けてまいります。



会社概要

会社名：スリーアール株式会社

所在地：〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2-8-30 高光第一ビル2階

代表者：代表取締役社長 今村陽一

設立：2001年5月24日

事業内容：測定機器・パソコン周辺機器・小型家電・デジタル機器の製造および小売・卸売事業

日本製プロダクトの輸出販売事業(園芸用品・食品などの海外展開)

WEBサイト・アプリケーション・業務システムの企画・設計・開発事業

再生可能エネルギーの開発・設計・工事事業

シェアリングバッテリー事業（「プラパ」の運営等)

eスポーツ・エンタメ事業(プロモーション・イベント企画制作・グッズ制作等)

グループ会社：スリーアールソリューション株式会社

スリーアールエナジー株式会社

株式会社SACDOTNET

スリーアールインベストメント株式会社

会社サイト：https://3rrr-hd.jp(https://3rrr-hd.jp)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

スリーアール株式会社

電話：092-441-4056

メールアドレス： pr@3rrr-hd.jp