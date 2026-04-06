ピムトが移動型無人販売ロボット「PIMT-0」のサービス提供を開始

ピムト株式会社

ピムト株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長 兼 CEO：改發 壮）は、移動型無人販売ロボット「PIMT-0（ピムト）」のサービスを開始したことをお知らせします。当社は、パナソニック ホールディングス株式会社における事業検証を経て、2026年1月に独立して創業しました。なお、パナソニック ホールディングス株式会社による資本参加はありません。最初の実用運用を4月6日より成田国際空港にて開始し、航空機の運航状況に伴う人流変化に合わせて販売場所をかえ、空港の魅力と収益性の向上に貢献していきます。なお、一元化された販売・販促・管理アプリを備えた遠隔操作型小型車の無人販売ロボットの継続的な実用運用は、国内でも珍しい取り組みです。

■ 知見を凝縮した、次世代販売ソリューションの実装

ピムト株式会社は、創業前の実証実験で培った知見を基盤に、日本を代表する空の玄関口である成田国際空港で実用運用を開始しました。現場での購買行動を緻密に計算した「購買体験設計」と、効率的な「販売・販促・管理」をワンストップで支援する専用アプリケーションを活用。高度なオペレーションを構築したことで、様々なロケーションにおいて安定した商用運用を実現します。なお、成田国際空港での実務運用は、株式会社マッシュアップおよび一般財団法人成田国際空港振興協会が担います。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/179442/table/1_1_99000c34c3f1cc623f98998c0deb6344.jpg?v=202604061051 ]

■ 人流の変動に寄り添う「動く売り場」が、購入体験と収益性を向上

航空機の運航状況に伴い、搭乗ゲート付近の旅客の滞留場所は刻々と変化します。PIMT-0は、その時々の人流に合わせて最適な場所へと売場を変更できるため、旅客が広い空港内を移動する負担を軽減します。またユニークな購買体験や新しいフォトスポットを提供することで旅客を楽しませることができます。これは空港に限らず、商業施設やレジャー施設の運営者様にとって、人流の変動により収益が不安定で、従来は店舗を構えることが難しかったエリアを、確実な収益源へと変えるソリューションでもあります。

■ 過去3回の実証実験で検証した収益性

2025年の実証実験では、成田国際空港内での旅客の滞留ポイントを予測し、最適な場所へロボットを配置して様々なグッズや食品を販売しました。その際にもっとも多くの旅客に購入いただけた株式会社タカラトミーアーツのぬいぐるみ「Character Bakery『Nuiパン』」シリーズを4月からの実用運用でも販売します。遠くからでも『Nuiパン』が販売されていることが分かるポップなデコレーションを施し、視覚的にも楽しめる特別仕様になっています。商品と筐体デザインの両面から、訪日外国人を含む利用者が、出発直前まで日本のカルチャーとショッピングを楽しめるひとときを提供します。

(C) Disney (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard. (C) Disney/Pixar

■ 売場づくりのトータル支援体制

ピムトは、3つの要素を柱とした体制を構築し、自社がPIMT-0を導入するだけでなく、他社に導入いただく際の支援も実施します。

- Marketing「売り物づくり」IP（知的財産）を保有する企業と深く連携することや、その場所・その時期にしか手に入らない限定商品の開発や、ファンを惹きつけるコラボレーション企画を推進することができます。- Creative「売り棚づくり」実績豊富なデザイナーと連携し、機体そのものからディスプレイ、商品陳列に至るまで、思わず足を止めてしまう装飾を生み出すことができます。施設のブランディングにも寄与できます。- Technology「売り場所づくり」どのタイミングでどのエリアに展開するのが最も購買者の利便性を高め、収益を最大化できるかというデータ分析に基づく運用戦略の立案を支援できます。

成田国際空港様 プレスリリースページ

https://www.narita-airport.jp/ja/company/media-center/news/

タカラトミーアーツ様 プレスリリースページ

https://www.takaratomy-arts.co.jp/company/release.html

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/179442/table/1_2_bd3b0540ce4a4e7f76c198228fef9514.jpg?v=202604061051 ]

ピムト株式会社は、経済合理性と社会貢献が無理なく循環する共通価値の創造（CSV：Creating Shared Value）の実現を目指します。

PIMT-0サービスを活用し、空港、駅、商業施設、レジャー施設、ホテル、工場、そして国、自治体などの、ロケーションマネージャー様の本業である収益性や顧客満足の最大化を支援すると同時に「オーバーツーリズムにおける弊害」、「遠隔就労や福祉的雇用の創出」や「地域の賑わい創出」、「買い物難民の救済」などの社会課題の解決を自然で持続可能な状態で実現することを目指します。