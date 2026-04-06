本田翼さん出演のギガバイト新CMを公開！

株式会社ガロア

株式会社ガロア（GALOIS Inc.本社：東京都港区、代表取締役CEO：浅井亮祐）は、アルバイト求人サイト「ギガバイト」のアンバサダーに、本田翼さんを起用した新CM「バイト探しダンス」篇を、2026年4月6日（月）より全国で放映開始いたします。

「ギガバイト」は、日本全国のアルバイト求人情報を約200万件掲載し、1,000万人以上の利用者にご利用いただいているアルバイト求人まとめサイトです。

今回アンバサダーに就任した本田さんは、自身が過去にアルバイト経験を持つことから、働くことへのリアルな実感を伴った、等身大のメッセージを届けられる存在として起用に至りました。明るく可愛らしいイメージに加え幅広い世代から支持を集めるほか、自然体で演じる表現力も魅力です。本CMでは、そんな本田さんの魅力を生かし、様々なアルバイトに扮した姿を通して「自分らしいアルバイト選びの楽しさ」を表現しています。

新CMのテーマは、歌とダンスで伝える「バイト求人ギガたくさん」です。ギガバイトが誇る200万件という圧倒的な求人数を、オリジナル楽曲に乗せてキャッチーに表現しています。本田さんのチャーミングな歌とダンス、そしてリズミカルに躍るタイポグラフィーを掛け合わせ、思わず口ずさみたくなる演出で“ギガバイト＝求人数が多い”という特徴を印象づけます。さらに、メロディーに合わせて居酒屋スタッフ、警備員、配送スタッフなど様々なアルバイトに扮した本田さんが次々と登場。役柄に合わせて表情や雰囲気を自在に変えながら可愛らしいダンスを披露し、アルバイト探しの楽しさや可能性の広がりなど、ギガバイトでのアルバイト検索体験を魅力的に描いています。

撮影現場のレポートや本田翼さんのインタビューなどは下記の記事よりご覧いただけます。

https://gigabaito.com/media/?p=13316

新CM概要

タイトル：「バイト探しダンス」篇 （15秒）

放送開始日：2026年4月6日（月）

視聴URL：https://youtu.be/ZVwHdTalR6o

ギガバイトについて

ギガバイトは、日本全国のアルバイト求人情報を約200万件掲載し、1,000万人以上の利用者にご利用いただいているアルバイト求人まとめサイトです。時給や職種、駅名はもちろん、他にはないこだわり条件で検索できてあなたにピッタリのアルバイト探しをお手伝いします。

https://gigabaito.com

※「ギガバイト」はアルバイト求人まとめサイトのアクセス数No.1

（株式会社未来トレンド研究機構調べ）

（データ出典元：Ahrefsを使用し、抽出データを元に作成 2025年1月～2025年12月 アルバイト求人まとめサイトにおいて）

株式会社ガロアについて

所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー17F

創立：2014年4月1日

代表者：代表取締役CEO 浅井 亮祐

事業内容：インターネットを活用した送客プラットフォーム事業

プライバシーマーク登録番号：21001310

企業サイトURL： https://www.galoisjapan.com

素材の貸出し、注意事項等に関して

※ CMカット、メイキング画像は下記までご連絡いただければ、お貸し出しさせていただきます。 ただし、CM紹介以外での写真の使用、および 2次使用は PR事務局までご相談ください。※ 写真素材などに関しては、リリースがお手元に届いた貴紙・誌・番組のみの使用とさせていただきます。※ 掲載、オンエアなどの予定が決定した際は、大変お手数ですが下記までご一報いただければ幸いです。※ リンク先として、「ギガバイト」公式サイト https://gigabaito.com をご紹介いただけますと幸いです。

PR事務局：pr@galoisjapan.com