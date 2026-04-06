大戸屋のブランドメッセージ「からだにうまい。」松重豊さんナレーションのWEB動画公開中

株式会社大戸屋

コロワイドグループの株式会社大戸屋(本社:神奈川県横浜市 代表:蔵人賢樹、以下大戸屋)は、俳優・松重豊さんをナレーションに起用したWEB動画『大戸屋「からだにうまい。」篇』を制作いたしました。公式YouTube等にて公開中です。

本動画では、松重豊さんの落ち着いた語り口とともに、大戸屋が大切にしてきた手作りのあたたかさを丁寧に描いています。

そして、松重さんは若い頃、池袋の大戸屋に通われていたそうです。そこはまさに大戸屋1号店にあたります。

日々のふとした食事のひととき。その何気ない時間に感じる安心感や満たされる気持ちを通して、「からだにうまい。」という想いを表現しています。

動画を通じて、仕込みや炭火焼きなど、ひと手間から生まれるおいしさを、ぜひご体感ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DMOHbVTwLNY ]

■WEB動画概要

タイトル ：大戸屋「からだにうまい。」篇

公開日 ：2026年4月6日（月）

公開URL ：【公式YouTube】：https://www.youtube.com/watch?v=DMOHbVTwLNY

【公式HP】：https://www.ootoya.com/

■松重豊さんプロフィール

1963年福岡県出身。

重厚な演技と独自の存在感で幅広い役柄を演じる実力派俳優。

大人気シリーズ『孤独のグルメ』は、4月からseason11が始まる。

また、昨年には「劇映画 孤独のグルメ」で監督・脚本も手がける。

近年では、小説やエッセイの執筆にも取り組み、表現の幅を広げている。

◆大戸屋ごはん処◆

株式会社大戸屋

URL https://www.ootoya.com/

業種 飲食店・宿泊業

本社所在地 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜４F

電話番号 045-577-0114

代表者名 蔵人賢樹

設立 2011年5月

【会社概要】

■社名: 株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE Co.,LTD.）

■本社所在地：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー 12F

■事業内容: 1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売 3.煙草、酒類の販売

■設立: 1963年4月

■資本金：438億14百万円

ホームページ：https://www.colowide.co.jp

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを 展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製 造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。