吉川市の市制施行30周年記念ARフォトフレームを制作＆リリース！

■吉川市 市制施行30周年記念ARフォトフレームについて

Go Good株式会社

埼玉県吉川市（市長：中原恵人）(https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/)は、2026年（令和8年）に市制施行30周年の節目を迎えます。

Go Good株式会社は、30周年を「未来への新たな出発点」とする吉川市の市制施行30周年に賛同し、市民一人ひとりが主役となるライフイベントや市行事の場に、人と人が繋がり、地域が繋がるAR（拡張現実）の制作に協力しました。

本企画は、「年間を通じて市民の幸せな節目に寄り添う」をコンセプトに展開します。通年で利用可能な30周年ARフォトフレームをはじめ、なまずのぼりイベント、なまずの里マラソン大会、成人式・卒業式といった季節ごとのイベントに合わせた全8種類の限定ARフォトフレームを順次リリースしてまいります。

■吉川市記念ARフォトフレームの概要について

家族や友人と、地域の思い出作りとなる吉川市オリジナルARフォトフレームで、好きな場所でいつでも記念撮影が可能となります。全8種類の地域の思い出を彩る多彩なデザインをご用意しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104671/table/15_1_90efdbc6e6c45cb415bb1dba92d399e2.jpg?v=202604060551 ]

【ARコンテンツの利用方法】

専用アプリのダウンロードは一切不要。スマホひとつで、どなたでも無料で手軽に体験いただけます。

※利用手順

１．iOS/Androidの標準カメラ等で、専用QRコードを読み取る。

２．ブラウザが立ち上がり、ARフォトフレームが起動。

３．好きな場所や人物に合わせて撮影・保存。

※iPhone/Androidの標準ブラウザ（Safari/Chrome）での利用を推奨します

※読取用のQRコードは、吉川市の各種広報資料やホームページ、SNS等でお知らせします。

■吉川市役所 市民課一同より

吉川市は令和8年度に市制施行30周年を迎えました。吉川市にとっても、市民の皆さま

にとっても記念すべきこの一年を「幸せつながる未来への新たな出発点」とし、様々な記

念事業を行います。

その記念事業のひとつとして、Go Good株式会社様のARコンテンツを活用した、吉川市

オリジナルデザインのARフォトフレームを作成しました。吉川市の特産品であるなまずを

イメージした30周年記念デザイン、ご結婚やお子さまの誕生をお祝いする婚姻届、出生届

デザインなど、様々なイベントを彩る個性豊かな８種類のフレームを使っていただくこと

で、市民の皆さまの素敵な思い出となるよう願っています。

■Go! Good ARについて

AR（拡張現実）で顧客体験価値を実現！専用アプリ不要・低コスト・高品質のWeb ARの決定版

「Go! Good AR」はアプリ開発不要のAR制作で、企業のAR活用をお手軽に支援するARサービスです。シチュエーションやコンテンツに合わせて「平面検出」や「画像トラッキング」によるARコンテンツを現実世界に表示することができます。また、AR利用回数など効果測定の把握ができるため、施策やイベントの効果を数値で図ることが可能です。

また、専用アプリを必要としないWebブラウザで体験できるWebARは、簡単かつ手軽にユーザーの顧客体験価値を最大限に向上させ、キャラクターや人物などのエンタメ性の高いコンテンツでSNSの話題作りや、動画・3DCGを用いて紙媒体では伝えきれない情報を立体的に訴求することを実現します。

※「Go! Good AR」Webサイト https://go-good.com/service/ar

■Go Good株式会社｜会社概要

本 店：東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル29F

オフィス：東京都目黒区中目黒1-1-17 LANTIQUE BY IOQ 306

設 立：2022年6月

代表者：代表取締役社長：谷口 康忠

https://go-good.com

Go Good株式会社は、個別指導の明光義塾を展開する株式会社明光ネットワークジャパン（東証プライム4668）初の社内ベンチャー企業です。明光ネットワークジャパンが長年培ってきた教育事業および地域FC事業のノウハウとデータに基づくデジタル技術を通じて、教育・働き方・地域など様々な領域でワクワクするデジタルコミュニケーションでDXを推進します。

Imagine a Go Good future and promote DX with exciting digital communication.