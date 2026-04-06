“エンジェル・ヴォイス”リベラの来日公演が熱狂の中、終幕！“和”と“天使の声”がマリアージュしたスペシャルな楽曲などで観客を天国に誘う

株式会社ウィステリアプロジェクト

世界一はかなく美しい“エンジェル・ヴォイス”でお馴染みの「リベラ」によるコンサートツアー「SMFLグループ presents LIBERA Angel Voices Tour 2026」が、3月30日の東京公演から始まり、観客の興奮が冷めやらぬ中、４月３日の神戸公演で幕を下ろした。

写真：秋田大輔

リベラは、イギリスのサウス・ロンドンに住む６歳から15、6歳くらいまでの少年たちの中からオーディションにより選抜結成されたボーイソプラノによるユニット。世界中で愛されている“リベラ・ヴォイス”は独自の方法で育成され、オリジナルアレンジにより７声以上のボーイソプラノが織り成すハーモニーは、世界で唯一の美しい響きをもたらし、ブッシュ元大統領やローマ法王の前での歌唱や、映画『ハンニバル』をはじめ、数々のドラマ、映画主題歌やCMとのタイアップの他、TVではBGMとしてもよく起用されている。

同コンサートは、新しくリリースされたアルバム「POSTCARDS JAPAN Edition ～Furusato～」を引っ提げて行われたもの。東京公演を皮切りに、大阪公演、神戸公演の計５公演が行われ、31日の東京の夜公演、大阪公演、神戸公演では、最後にスタンディングオベーションが起こるほどの盛り上がりを見せた。

写真：秋田大輔

アルバム「POSTCARDS JAPAN Edition ～Furusato～」は、日本で親しまれてきたリベラの代表曲に加え、世界各地のコンサートでアンコールとして歌われてきた“その土地を代表する歌”を集めた来日記念ベスト盤。さらに、今回の来日公演のために準備してきた日本の唱歌「さくらさくら」と「ふるさと」を収録しており、日本と世界を旅してきた歌声が日本の心とマリアージュしている。3月30日付オリコン デイリーアルバムランキングにて総合8位、ジャズ・クラシックチャートでは1位を獲得し、来日中にこの朗報を耳にしたメンバーたちも大喜びしていた。

30日の初演では、ステージにオーケストラのメンバーが登場すると、待ち焦がれた満席の会場から自然と拍手が沸き起こる。にわかに熱気を帯びた会場が静かな興奮に包まれていく中、リベラの正装である白いローブに身を包んだメンバーたちが登場すると、霧のように充満した期待感は最高潮に。しかし、歌い始めたメンバーの最初の１音で、その霧は一気に晴れ、彼らの美しい声によって浄化されてしまう。１音で全員の心が洗われ、「透き通った歌声を聞き漏らすまい」と思考ではなく体が反応したかのように会場中の観客が耳をそばだて、早くも“エンジェル・ヴォイス”の真価が発揮された。

写真：秋田大輔

「アンジェリス」など２曲を、視覚的にも楽しめるようフォーメーションを変えながら披露した後、最初のMCへ。アーチ―とアーサーがステージ中央に立って「こんにちは！ 僕たちのコンサートへようこそ。僕たちはリベラです！ また日本でみなさんに会えて、すごく嬉しいです！」とあいさつし、「今回、リベラとして初めて日本に来たメンバーが8人います！ エマニュエル、オスカー、ウィリアム、アリヤン、カイウス、ウィルフレッド、オーブリーです！」と初来日メンバーを紹介。

さらに、「このすばらしい国を訪れ、そして皆さんのために歌えることをとても楽しみにしていました！ 前回の来日からまだ18カ月しか経っていませんが、僕たちは成長し続けていて、声もどんどん変わっています。僕は日本に来るのは2回目ですが、ネイサン、モーガン、トーマスのような年上のメンバーは今回で4回目になります。コンサートは『アンジェリス』でスタートしました。この曲は25年以上前の最初のアルバムに収録されていた曲です！ 天使をテーマにした曲で、次の曲へとぴったりつながっていきます」と明かし、「この次の曲は、10年以上前に日本で初めて歌って以来、僕たちがとても大切にしている曲です」と紹介して、「天使のくれた奇跡」へ。

ボーイソプラノだけで構成されたユニットでありながら、その歌声はオーロラのように千変万化。曲によって、その色を変えていく。ソロパートからハーモニーに至るまで、全音がきらびやかに輝いて、観客の心は自然と光に満たされていく。束の間の天国を体感させてくれる、正に“天から使わされた者の声”に、観客たちは時間を忘れて歌の世界に没入していた。

そんな中、オスカーによるMCで「初めて覚えた日本の曲は、日本でいちばん楽しみにしていたものがテーマの、リベラの新しい特別なアレンジです。それは…桜です！ 春に日本に来ることはあまりないので、この季節にこの曲を皆さんにお届けできるのはとても特別なんです。僕たちの歌を聴きながら、美しい桜の景色を思い浮かべていただけたらうれしいです！」と曲紹介し、「さくらさくら」を歌唱。聴きなじんだ唱歌が“エンジェル・ヴォイス”によって新たな進化を遂げており、観客たちは“新鮮さ”と“懐かしさ”が同居する不思議な感覚に陥って、なんともいえない癒やしの極致へ誘われていく。

また、MC中にハーモニー・デモを披露して、声の厚みを体感できるコーナーも。レオンとガブリエルが「リベラの楽曲は、さまざまな楽器で伴奏されていますが、私たちがほぼ必ず行うのは、声をいくつものパートに分けて歌うことです。ハイ・ファースト、ファースト、セカンド、サード、フォース、そしてテノールといったパートがあります」と解説し、「それでは、実際にお聴きください」と言ってハーモニーを奏でる。歌いだした瞬間、ステージ上だけが天国になったかのような錯覚にとらわれた後、会場からは思い出したかのように拍手が巻き起こった。

ほか、平和への大切なメッセージが込められた「フロム・ア・ディスタンス」や、坂本龍一の「永遠のひととき（Merry Christmas Mr. Lawrenceカバー）」、チャーリー・チャップリンの「スマイル」など、幅広い曲を歌唱して、唯一無二のエンターテインメントとしてのコンサートを作り上げていくメンバーたち。

そして、クライマックスでは、「さっきは『スマイル』をお届けしましたが、ちょっとスマイルが消えてしまうお知らせです。コンサートも、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。でも、まだ僕たちのお気に入りの曲が1曲残っています。その名も『Sing!』です。もし、たくさん拍手をいただけたら…帰る前に、もう一曲、とっておきの日本の曲をお届けできるかもしれません」と少年らしいコメントで、観客たちをクスリとさせつつ、最後に「ふるさと」を熱唱して、束の間の天国の時間を締めくくった。

写真：秋田大輔

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LIBERA『POSTCARDS JAPAN Edition』商品情報

LIBERA『POSTCARDS JAPAN Edition』

発売日：2026年3月25日

品番：LIBE-0017-18

価格：\3,960（税込）

仕様：来日記念2枚組CD

※初回プレス分には応募シリアル封入

2026年来日を記念し、来日メンバー30名が各1枚ずつ、想いを込めて直筆で綴った特別なカードが３０名様に当たります。

来日記念2枚組アルバムとしての収録内容

CD1：WELCOME TO LIBERA

2017年以降に発表された作品の中から、日本および世界で特に高い支持を得てきた楽曲を厳選。

映画・ドラマ・CM等で親しまれてきた名曲を網羅し、

初めてLIBERAに触れる方にも最適な内容となっています。

CD2：POSTCARDS FROM THE WORLD

近年のワールドツアーで、実際にアンコールとして歌われてきた各国の代表的楽曲を収録。

全曲をプロデューサーのサム・コーツが新たに編曲しています。

＜収録曲＞

CD1

1 天使のくれた奇跡（村松崇継／R.プライズマン）

（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(R) 「ユニバーサル・ワンダー・クリスマス」タイアップ曲）

2 彼方の光（村松崇継／R.プライズマン）（NHK土曜ドラマ『氷壁』主題歌 他）

3 永遠の絆（村松崇継／S.コーツ）（映画「火の鳥 エデンの宙／エデンの花」主題歌）

4 永遠のひととき（Merry Christmas Mr. Lawrenceカバー）（坂本龍一／S.コーツ）

5 ラヴ・シャイン・ア・ライト（K.ルー）

6 サンクトゥス（パッヘルベル／R.プライズマン）

7 パニス・アンジェリクス（C.フランク／St.T.アクイナス／R.プライズマン）

8 楽園にて（B.ロビンス）

9 アヴェ・ヴェルム（アルビノーニのアダージョ）

10 スマイル（C.チャップリン／S.コーツ）

11 アヴェ・マリア（R.プライズマン）

12 ヴォーカ・メ（R.プライズマン）

13 祈り（D.フォスター／C.B.セイガ―／S.コーツ）

14 ジュピター～未来への光～（浅田真央プロデュース）（G.ホルスト／R.プライズマン／浅田真央）

（2016年NHK杯フィギュアスペシャル エキビションライブ使用曲）

15 明日へ～for the future（亀田誠治／R.プライズマン）

CD2

1. さくら さくら（日本古謡）

2. フィールド・オブ・アゼンリー （アイルランド）（B.C.ジョン）

3. ヴィロライ（聖母への讃歌）（カタルーニャ）（J.ロドレダ／J. ベルダゲール）

4. ニンニ・ラ・ティブキシュ・イズジェド（マルタ）

5. インドネシア・プサカ（インドネシア）（I.マルズキ）

6. ふるさと（日本）（岡野貞一／高野 辰之）

編曲：S.コーツ（CD2全曲）

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関連情報

日本公式サイト：https://libera-records.com

日本公式Instagram ：https://www.instagram.com/libera.records/

リベラ公式ファンクラブ：https://liberafc.jp

英国公式YouTube ：http://www.youtube.com/@OfficialLibera

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