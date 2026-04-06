母子手帳アプリ『母子モ』が熊本県相良村で提供を開始！

母子モ株式会社

母子モ株式会社が運営する母子手帳アプリ『母子モ』が熊本県球磨郡相良村にて導入され、『相良村子育てアプリ ちゃちゃっこ』として4月1日（水）より提供を開始しています。

相良村では、“こどもたちが心豊かに安心して成長できる魅力あふれたむらづくり”を基本理念とし、妊娠・出産、乳幼児期から青年期まで切れ目なく支援を行うことで、将来を見通して安心して子育てできる地域づくりに取り組んでいます。

今回、紙の母子健康手帳のデータをデジタルデータとして記録でき、830以上の自治体で導入されている『母子モ』が採用され、こども家庭庁における電子版母子健康手帳の活用や、母子保健DXを推進する方針※1を踏まえ、運用を開始します。

『母子モ』は、予防接種のスケジュールや健診結果の管理、地域の情報配信などをスマートフォンやタブレット端末、PCにて簡単にサポートするアプリです。データはクラウド上に保存されているため、災害などによる母子健康手帳紛失時のバックアップになるほか、他市区町村への転居時や機種変更時の継続利用にも対応しており、安心して使い続けることができます。

◆様々な施策で子育てに関わる全ての人をサポートする熊本県相良村で『母子モ』の提供を開始！

相良村では、乳幼児を養育する家庭を対象に、2歳の誕生月まで毎月1回紙おむつを支給しています。また、2歳から小学1年生までの子どもを対象に、歯科健診やフッ化物塗布、保健指導を無償で実施するなど、子育て世帯の経済的支援や子どもの健やかな成長を多面的に支えています。

さらに、子育て中の保護者や祖父母、これから親になる人、子育てに興味のある人たちが気軽に立ち寄り、くつろげる場として「ちゃちゃクラブ」を開催しています。「ちゃちゃクラブ」では、育児相談や情報交換をはじめ、絵本の読み聞かせやヨガ、制作活動などを行い、地域の憩いの場として親しまれています。

今回、村の取り組みを子育て世帯にもっと便利に活用してもらうために、子育て情報発信の新たなツールとして、『母子モ』が採用されました。

◆地域密着型の子育てアプリで妊娠・出産・育児をしっかりサポート！

相良村に採用された『相良村子育てアプリ ちゃちゃっこ』は、スマートフォン・タブレット端末・PCに対応したサービスで、妊産婦と子どもの健康データの記録・管理や予防接種のスケジュール管理、出産・育児に関するアドバイスの提供、離れた地域に住む祖父母など家族との共有機能や、村が配信する地域の情報をお知らせするなど、育児や仕事に忙しい母親や父親を助けてくれる便利な機能が充実しています。

育児日記として使用できる「できたよ記念日」は、こども家庭庁の母子健康手帳様式例などを元に作成し、母子健康手帳の「保護者の記録」を含む発達段階や子育てにかかわる記念日を写真やメッセージと共に記録できるだけでなく、子どもの成長・発達の目安としての役割も備えています。

また、感染症などの影響により社会的に環境変化が起こった際にも、アプリを通じて自治体からの注意情報や保健師からのアドバイスといった大切な情報をテキストや動画で必要な人に即時に届けることができるなど、非常時においても安心して出産・子育てができる環境づくりをサポートします。

＜熊本県相良村 吉松 啓一村長からのコメント＞

相良村では、「すべての世代が安心して暮らすことのできる村」を目指して様々な子育て支援事業に取り組んでいます。

子育て支援事業として、令和3年度より出生祝い金の支給として出生した子ども1人につき5万円を支給しています。2歳の誕生月まで毎月の紙おむつを支給し、保育料・給食費の無償化、中学校入学時の自転車購入補助金（3万円）と制服の支給、中学校卒業時１人につき5万円の祝金の支給、18歳までの医療費の無償化等たくさんの支援事業を実施しています。

この度、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援をさらに充実させるため『相良村子育て応援アプリ ちゃちゃっこ』の提供を開始しました。アプリの導入により、妊娠中や子育て中の悩みや不安が少しでも軽減され、未来を担う子どもが健やかに成長することを願っています。

＜『相良村子育てアプリ ちゃちゃっこ』の主な機能＞

【自治体から提供される各種制度・サービスの案内】

●子ども医療費助成制度・児童手当など、妊娠・育児時期にあった各種補助制度の情報や手続き方法の案内

●自治体が配信する各種お知らせ

【記録・管理】

●妊娠中の体調・体重記録（グラフ化）

●胎児や子どもの成長記録（グラフ化）

●身長体重曲線による肥満・やせの程度の確認（グラフ化）

●予防接種 ： 標準接種日の自動表示、接種予定・実績管理、

受け忘れ防止アラート

●健診情報 ： 妊婦や子どもの健康診断データを記録

【情報提供・アドバイス】

●出産・育児に関する基礎情報

●妊娠週数や子どもの月齢に合わせた知識やアドバイス

●沐浴や離乳食の作り方などの動画

●周辺施設の案内（病院、幼稚園・保育園、公園、子育て施設など）

【育児日記：できたよ記念日】

●子どもの成長を、写真と一緒に記録

●記念日には日付と言葉が入った“初めての記念日テンプレート”で写真をアップ（初めての…胎動／キック／寝がえり／おすわり／ハイハイ／ひとり立ち／ひとり歩き など約150項目の記録が可能）

【データ共有】

●子どもの成長記録や健康データを、家族のスマートフォンなどでも閲覧でき、SNSにも投稿可能

当社は、妊娠・子育てに関する摩擦係数をゼロにすることをビジョンとして掲げています。その実現に向け、『子育てDX(R)』※2を通じたさらなる支援領域の拡張・連携（妊産婦健診、予防接種、乳幼児健診など）や、子育てに係るオールワンストップでの申請・手続きの整備、関係機関（医療、保育・教育、専門機関など）との母子保健情報の連携を推進しています。これにより、保護者の“不安や負担”を軽減し、“安心で簡便”な子育て社会を地域と共創することを目指します。

サービス名：相良村子育てアプリ ちゃちゃっこ

月額料金（税込）：無料

アクセス方法

・アプリ：App Store、Google Playで『母子モ』を検索

（対応OS： Android 8.0以上、iOS 15.0以上）

・Webブラウザ：https://www.mchh.jp にアクセス

※対象自治体にお住まいの方以外でもご利用いただけますが、お住まいの自治体の情報などは公式HPの情報をご確認ください。※ご利用いただける機能は、お住まいの市区町村により一部内容が異なります。

※1：こども家庭庁ホームページ「こども政策DXの推進に向けた取組方針2025 参考資料集」

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/6cfab22c-d2bf-4dd1-81ea-49308519ac3a/6f948f38/20250630_councils_kodomo_seisaku_DX_6cfab22c_08.pdf

※2：『子育てDX(R)』サービスの詳細はこちらから https://www.mchh.jp/boshimo-kosodatedx

※『子育てDX』は母子モ株式会社の登録商標です。

※Google Play、Androidは、Google LLC.の商標または登録商標です。

※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。iOSは、米国およびその他の国におけるCisco Systems,Inc.またはその関連会社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。