子どもの体験格差縮小と体験活動の継続を目指して　2026年度「スミセイアフタースクールプログラム」実施団体募集を開始

特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール

「日本中の放課後を、ゴールデンタイムに。」をミッションに活動する特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール（以下「放課後NPOアフタースクール」）は、住友生命保険相互会社（以下「住友生命」）と協働で実施する「スミセイアフタースクールプログラム（後援：文部科学省）」の2026年度実施団体を募集します。

■「スミセイアフタースクールプロジェクト」実施の背景

近年、日本では家庭の経済状況や居住地域などによって、子どもが学校外で得られる学びや体験の機会に差が生じる「体験格差」が社会課題として指摘されています。加えて、子どもたち一人ひとりの声に耳を傾け、その願いや想いに大人が寄り添いながら成長を支えることの重要性も高まっています。

このような状況も踏まえ、スミセイアフタースクールプロジェクトでは、小学生の放課後の居場所を対象に、子どもたちが多様な体験に出会える「13種類から選べるプログラム」を提供しています。あわせて、放課後事業の運営者に向けて、体験活動の意義や子どもが主体的に過ごせる居場所づくりのナレッジを学び合う勉強会も実施し、放課後の体験機会の充実と居場所の質向上を目指しています。

2014年のスタート時からこれまでに、全国550か所以上、18,200人以上（2026年3月末時点）の子どもたちにプログラムを届けてきました。今年度も全国50か所でプログラムを実施予定で、新たなプログラムとして、「パントマイムで、遊ぼう！」がスタート！言葉を使わず、からだの動きであらゆることを表現する楽しさを体験できます。

■ 2026年度 募集要項

（「いのち」「健康」「未来」をテーマにした体験プログラムと「ほうかご勉強会」をセットで提供）

[応募締切] 2026年5月24日（日）

[募集対象] 放課後児童クラブ（学童保育）・放課後子ども教室・放課後活動団体など、小学生の放課後を対象とした活動をしている団体

[募集団体数] 50団体

[費用] 無料

[応募方法] 以下のプロジェクトWEBサイト内の応募フォームよりご応募ください。

スミセイアフタースクールプロジェクト https://sumiseiafterschool.jp/

[結果通知] 実施決定団体には締め切り後、約2か月以内にご連絡いたします。

■「スミセイアフタースクールプロジェクト」概要

小学生の放課後をより豊かなものにすることを目指し、以下の３つのコンテンツを無償でお届けします。

■ プログラムに参加した子どもの声（一部抜粋）

・「いろんなふしぎなことが科学でできることを学んだ」（いのちかがやくサイエンス）

・「私はけん玉が好きじゃなかったけどこれをやったら好きになった」（世界に広がる！けん玉）

・「自分のしらない星がいっぱいあってとてもいろんな星を知れてたのしかったです」（探究しよう！宇宙のすがた）

・「今までちょっとしかできなかった技ができた！」（レベルアップ！全身元気なわとび）

・「大人になっても生きていくためにはゴミの捨て方は大事だと思いました。」（ごみってなんだろう？）

■特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクールについて

「日本中の放課後を、ゴールデンタイムに。」をミッションに活動。2009年に法人化。安全で豊かな放課後を日本全国で実現するため、学校施設を活用した放課後の居場所「アフタースクール」を運営。子どもが主体的に過ごせる環境づくりに力を入れています。また、企業や自治体と連携して、全国の放課後の居場所における環境整備や人材育成の支援、体験機会創出に取り組んでいます。活動に賛同くださる多くの方と共に、社会全体で子どもたちを守り、育む活動を加速させ、子どもたちのためのより豊かな放課後の実現に向けてチャレンジを続けています。（https://npoafterschool.org/）