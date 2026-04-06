【熱中症対策の新定番】空気で膨らむ冷却設備「ミストウォール」本格展開。過酷な現場やイベント会場の安全を確保

株式会社ワン・ステップ

株式会社ワン・ステップ（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役：山元 洋幸）は、2026年4月3日より、深刻化する猛暑下での熱中症対策を目的とした可搬型の冷却設備「ミストウォール」および、イベント会場向けのデザインモデル「ペンギンミストウォール」の提供（販売・レンタル）を本格的に開始いたします。独自の「エア」技術により、本体は広げてから自立までわずか5分、ミストホースの接続を含む全工程も1時間以内で完了。送風機とミストを組み合わせた「W冷却（蒸散冷却法）」で体感温度を効果的に下げ、必要な時に、必要な場所へ、即座に快適な休憩空間を構築します。

■ 開発の背景

近年、夏の異常気象に伴う猛暑は深刻な社会課題となっており、屋外の建設現場や作業現場における労働環境の改善、および大規模イベント会場における来場者の安全確保（熱中症対策）は、企業・主催者にとって喫緊の課題となっています。

しかし、従来の固定式ミスト設備や大型の休憩所は、設営に時間とコストがかかり、現場の状況に応じた柔軟な移動が困難でした。そこで当社は、迅速な設営を可能にする「エア」技術のノウハウを応用し、空気を入れるだけでどこにでも即座に展開でき、送風とミストで確実な冷却効果を発揮する本製品の開発に至りました。

■ 「ミストウォール」（企業・作業現場向け）

「ミストウォール」は、過酷な環境下で働く作業員の皆様へ確実なクールダウンの場を提供するための実用モデルです。

- 送風×ミストのW冷却効果： 大型の送風機能と微細なミストの噴霧を組み合わせることで、気化熱を利用し体感温度を効果的に下げます。- あらゆる現場に対応： 固定設備が置けない一時的な工事現場や、日々状況が変化する作業スペースのすぐそばに、快適な休憩所を構築できます。ミストウォールの全体像現場での使用イメージ画像

▶商品サイズ：幅 5.0m × 奥行 0.7m × 高さ 2.4m

▶商品ページ：https://air-bosai.com/bosai-gensai/mist-wall/

■ 「ペンギンミストウォール」（イベント・商業施設向け）

「ペンギンミストウォール」は、W冷却の確かな機能性はそのままに、視覚的な清涼感とデザイン性を付加したモデルです。

- 視覚から涼を届けるデザイン： 雪山を背景に、愛らしい3匹のペンギンを配置。無機質になりがちな熱中症対策設備を、子どもから大人まで親しめる空間へと昇華させました。- アイキャッチ・シンボル効果： 広いイベント会場や遊園地、スポーツ大会の待機列において、「涼める場所」としての存在感を抜群に発揮し、利用者の適切な休憩を促進します。ペンギンミストウォールの全体像現場での使用イメージ画像

▶商品サイズ：幅 3.2m × 奥行 1.6m × 高さ 1.7m

▶商品ページ：https://air-bosai.com/bosai-gensai/peinguin-mist-wall/

■ シリーズ共通の圧倒的な設営性能

従来の金属フレーム式テントや固定設備と比較し、「スピード」と「省力化」において圧倒的な優位性を持ちます。

■価格について

- 立ち上がりまでわずか5分： 送風機で空気を入れるだけで、本体がわずか5分で自立します。- 1時間以内で運用開始が可能： 本体の展開からミストホースの接続、給水準備まで、すべての設営工程が約1時間で完了。専門業者による大規模な工事を必要としません。- 少人数でのハンドリング： 設営・撤収に多くの人員を割く必要がなく、収納時はコンパクトになるため保管場所も圧迫しません。

本製品は、お客様のニーズに合わせて販売およびレンタルにてご提供しております。ご利用期間や設置環境に応じてご案内いたしますので、価格につきましては各商品ページ、またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

▶お問い合わせ・ご相談フォーム：https://air-bosai.com/contact/#/

▶その他熱中症対策商品：https://air-bosai.com/against-heatstroke-products/#/

【株式会社ワン・ステップ エア防災部門について】

株式会社ワン・ステップのエア防災部門は、2020年のコロナ禍を機に設立されました。

新型コロナウイルス感染者を隔離する「エアー式簡易陰圧室」を開発・商品化し、医療機関へ提供したことを皮切りに、空気の力を活かした「エア造形技術」による防災・安全製品を多数展開しています。

当社の製品は、軽量かつコンパクトに収納でき、必要なときに素早く展開できるのが特徴です。災害時や緊急対応の現場において、従来の資材では実現できなかったスピードと柔軟性を発揮します。また、規格外のサイズが求められる現場であっても、低コストかつ短納期でオリジナル製品を製作・納品することが可能です。

今後もお客様の「こんなものを作れないか？」という現場の課題に寄り添い、解決していくことが、私たちエア防災部門の使命です。

株式会社ワン・ステップ エア防災部門 ロゴ

【会社概要】

会社名：株式会社ワン・ステップ

本社所在地：宮崎県宮崎市清武町今泉甲4625-1

代表取締役：山元 洋幸

事業内容：防災・減災・安全管理・貯水ツールの開発、販売、レンタル

設立：2002年6月

HP：https://air-bosai.com/

【拠点情報】

・本社：宮崎県宮崎市清武町今泉甲4625-1

・関西支店：兵庫県姫路市網干区新在家1283

・東海支店：静岡県浜松市中央区下江町531

・関東支店：千葉県千葉市若葉区大草町765番地1

【本件に関するお問い合わせ先 / メディア向け連絡先】

株式会社ワン・ステップ

TEL：0985-64-5399（宮崎本社）

Email：air@onestep-miyazaki.com

お問い合わせフォーム：https://air-bosai.com/contact/#/