【幸せのレインボー】ミニおやつカルパスに旨辛味が仲間入り　旨さ引き立つ旨辛味でスタミナチャージ！　『ミニおやつカルパス旨辛味』2026年4月13日（月）より全国で順次発売

株式会社ヤガイ

カルパスやジャーキーの製造・販売を展開している株式会社 ヤガイ（本社：山形県山形市、代表取締役社長 谷貝 佑一）は、「ミニおやつカルパス旨辛味18g」を2026年4月13日（月）より新発売いたします。

ミニおやつカルパス旨辛味の特徴

- 旨くてちょい辛、こどもも楽しめる辛さレベル- ヒーローコンセプトのおやつパンダで元気なパッケージ- 個包装で手軽な食べきりサイズ

開発背景／商品説明

大人気のミニおやつカルパスシリーズに旨辛味が仲間入りします。

旨辛味は、バラ売り規格・BOX売り規格でも好評発売中です。より手軽に新味をお試しいただきたいという思いを込めて、小袋タイプで個包装の食べきりサイズも新たに発売します。

ただ辛いだけではなく、旨み・辛み・甘みの3つのバランスを調整し、全世代の方が、おいしくお召し上がりいただける辛さに仕上げました。お肉の旨みとほどよい辛み、甘みがやみつきになること間違いなしです。

旨辛味のイメージに合うように、ヒーローコンセプトのおやつパンダで明るく元気なパッケージです。

商品概要

ミニおやつカルパス 旨辛味18g

販売店舗：各小売店

販売開始：2026年4月13日（月）

販売価格：オープン価格

※店舗によって価格の変動が起こる場合がございます。

※店舗によって発売日が多少遅れる場合がございます。

【パッケージデザイン】

【個包装デザイン】

おやつカルパスについて

2002年9月より発売開始した「おやつカルパス」は、2022年9月で20周年を迎えました。 鶏肉と豚肉を使用したジューシーな味わいで、こどもから大人までお楽しみいただけるソフトな食感が世代を超えて多くの皆様にご愛顧いただいております。

株式会社ヤガイについて

株式会社ヤガイは 1974年8月 山形県にて創業開始いたしました。

創業より畜産珍味を取り扱い、現在では食肉加工食品製造業・食品卸売業・外食事業（牛たん焼専門店 杜の都 太助）を行っております。また「おやつカルパス」は駄菓子としておつまみだけでなくおやつとして幅広い世代のお客様からご好評いただいております。

株式会社ヤガイはこれからも「おいしさはゆたかさ」をスローガンとし、より実りある企業活動に邁進してまいります。

■会社名

株式会社ヤガイ

■代表者

代表取締役社長 谷貝 佑一

■所在地

〒990-9582 山形県山形市富神台8番地

■設立

1974年8月

■事業内容

加工食品製造業、食品卸売業、外食事業

公式ホームページ：https://www.yagai.net/

ファンサイト（おやつカルパスクール）：https://calpasfan.yagai.net/view/post/0/2208986

楽天：https://www.rakuten.co.jp/yagai/

公式X：https://x.com/oyatsupanda