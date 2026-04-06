【Amazon MTK SHOP限定】新生活を整える「春の暮らしアップデートセール」が4月7日より開催！花粉対策からDIY、省エネ準備まで厳選3アイテムが特別価格に！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

4月は新しい環境での生活が始まり、心身ともにフレッシュな気持ちでスタートを切りたい時期。

一方で、窓から入り込む花粉や黄砂、冬の間に溜まった汚れのメンテナンス、そして初夏に向けた住まいの準備など、やるべきことも多い季節です。

今回のセールでは、そんな4月のユーザーベネフィットに焦点を当てた、掃除・DIY・住設の3つのカテゴリーから人気商品をピックアップ。忙しい新生活をサポートする「タイパ（タイムパフォーマンス）」と「暮らしの質」を向上させるラインナップをお届けします。

1. 【花粉・黄砂を一掃】家電批評ベストバイの「ALTENA ハンディクリーナー」

新生活の“こまめ掃除”を軽やかに。1台2役のクリーナー＆エアダスターで、春のホコリを溜めない暮らしへ。

4月は、窓を開ける機会が増えるとともに、微細な「花粉」や「黄砂」が室内へ侵入しやすい季節です。雑誌『家電批評』でベストバイ1位に輝いた「ALTENA（アルティーナ） ハンディクリーナー」は、わずか340gの超軽量設計ながら、強力な「吸引」と「エアダスター」の2機能を搭載しています。

花粉対策に： 網戸やサッシに付着した微細な汚れをエアダスターで吹き飛ばし、吸引で一掃。

新生活のデスクに： PC周りやキーボードに溜まりがちなホコリを、仕事や勉強の合間にサッとケア。

アウトドア・車内に： 行楽シーズンのドライブ後の車内清掃や、キャンプでの火起こしにも大活躍。

「重い掃除機を出すほどではないけれど、常に清潔を保ちたい」。そんな4月の心地よいスタートを、ALTENAが強力にバックアップします。

2. 【GWの趣味を先取り】1800Wハイパワー「ヒートガン」

ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DKH7SBX3

新生活が落ち着き、ゴールデンウィーク（GW）に向けて「住まいのセルフメンテナンス」や「趣味のDIY」を始める方が増える4月。気温が上がり、屋外作業もしやすくなるこの時期に最適なのが、最大1800Wの出力を誇る「ヒートガン」です。

愛車のメンテナンス： 劣化したステッカーの剥離や、配線の熱収縮チューブ加工。

住まいの補修： 家具の塗装剥がしや塩ビパイプの加工など、本格的なDIYに。

趣味の充実： ゴルフクラブのシャフト交換（リシャフト）や、木材への焼き目入れ。

スイッチONから最短約10秒で600℃の熱風に到達するため、作業の待ち時間を大幅に短縮。4種類のノズルとスクレーパーが標準付属しており、届いたその日から多彩な用途に対応可能です。

3. 【早めの節電＆庭造り】エアコン室外機カバー

購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DSFPMN3C

4月はガーデニングや屋外の片付けが本格化する季節。「エアコン室外機カバー／ASK03、ASK04」は、無機質な室外機をおしゃれに隠すだけでなく、天板にプランターを置ける（耐荷重30kg）ディスプレイラックとしても機能します。

賢い省エネ準備： 春から初夏にかけて強まる直射日光を遮り、室外機の温度上昇を抑制。早めの設置が、夏本番の冷房効率アップと電気代対策に直結します。

優れた耐久性： 三層防錆処理を施した鉄材を使用。春の長雨や梅雨時期でもサビに強く、美しい外観をキープします。

独自の吸気設計： 通気性を確保するスリット設計により、遮熱しながらも運転効率を妨げません。

お庭の景観向上と、賢い省エネ準備を同時に叶える絶好のチャンスです。

製品情報

ご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFRV8CL3

ALTENA

ハンディクリーナー／CHC01

３カラー

【セット内容】

- ハンディークリーナー 本体

- ノズル各種／クリーナヘッドノズル、ロングノズル、ブラシノズル、エアーノズル、エアーブラシノズル

- 充電スタンド

- 充電ケーブル／スタンド用、直挿し用

- 収納袋

詳細はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DKH7SBX3

ヒートガン／HT1800

３カラー

【セット内容】

- 本体

- ノズル４種

- 三角スクレーパー

詳細はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DSFPMN3C

エアコン室外機カバー／ASK03、ASK04

３カラー

※商品組立式となっております

※対応機種について：6畳～12畳用のエアコンに対応しております。

※メーカーによって室外機のサイズが異なりますので、購入前にサイズのご確認をよろしくお願いいたします。

詳細はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFRV8CL3

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)