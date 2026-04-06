【ホテルオークラ新潟】「越乃リュウ　バースデーランチショー」を7月１２日に開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテルオークラ新潟（所在地：新潟県新潟市 総支配人：本多 正典）は、2026年7月12日（日）に新潟市出身で元宝塚歌劇団月組組長の越乃リュウさんをお迎えし、バースデーランチショーを開催します。なおチケット販売は、2026年4月6日（月）午前10時より開始します。

越乃リュウ

本イベントは、7月に誕生日を迎える越乃リュウさんが、シャンソンや歌謡曲など幅広いジャンルの楽曲を披露する、1日限りの特別なランチショーです。宝塚歌劇団在団中はダンス・歌・芝居の三拍子そろった男役として活躍し、退団後も舞台を中心に、迫力あるダンスと歌声で多くのファンを魅了し続けています。本公演でもその魅力を存分にお楽しみいただけます。

ゲストには、元宝塚歌劇団 月組・星組 娘役の花城アリアさん、ピアノ＆編曲の北村晶子さんを迎え、宝塚歌劇団で親しまれてきた「夜霧のモンマルトル」や「あの鐘を鳴らすのはあなた」などを披露予定です。

ホテルオークラ新潟 総料理長 小島淳が手がけるこの日限りのフランス料理とともに、華やかなステージが彩る優雅な午後のひと時をお過ごしください。

■イベント概要

名称： 越乃リュウ バースデーランチショー

開催日：2026年7月12日（日）

会場：ホテルオークラ新潟 4階 コンチネンタル

時間：受付 11:30～ 食事 12:00～ ショー 13:30～

料金：20,000円

※食事（フランス料理）、飲み物、公演料、サービス料、消費税込



チケット販売開始：2026年4月6日（月）10:00～

【ご予約・お問い合わせ】

＜電話＞ホテルオークラ新潟 営業部 TEL： 025-224-6166（直通）

＜WEB＞ホテルオークラ新潟 公式サイト

https://www.okura-niigata.co.jp/event/ryu_koshino_birthday_lunch_show2026/

※オンライン予約はクレジットカードによる事前決済のみとなります。その他のお支払い方法をご希望の場合は、お電話にて承ります。

【プロフィール】

越乃リュウ Ryu Koshino（元宝塚歌劇団月組組長）

越乃リュウ

1993年宝塚歌劇団に入団。2008年宝塚史上最年少で月組組長に就任。月組生80人を牽引し数々の公演を成功に導く。宝塚歌劇団退団後は新潟市西区のPR大使‐かがやき大使、新潟日報デジタルアンバサダーに就任。近年では、りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館劇場にて芸能生活30周年コンサートや第99回謙信公祭で上杉謙信公役を務める。婦人公論 .jp タカラヅカ「元組長の部屋」、新潟日報「細工はリュウ流」にてエッセイ連載中。ディナーショーやソロコンサートをはじめ、講演、ナレーター、エッセイ執筆など表現者として新たな活動の場を広げている。

花城アリア Aria Kajo（元宝塚歌劇団月組・星組娘役）

花城 アリア

1998年宝塚歌劇団に入団。以降、星組、月組にて歌を中心に活躍。歌唱力が優れた娘役が抜擢されるエトワールを務める。2004年宝塚歌劇団退団。退団後は、コンサート、ディナーショー、宝塚OGステージ他、イベントなどを中心に活躍中。また、アリアミュージックスクールを立ち上げ歌唱指導にも力を入れている。



北村晶子 Akiko Kitamura（ピアノ&編曲）



北村 晶子

桐朋女子高等学校音楽科、同大学音楽学部ピアノ専攻卒業。イタリアにて研鑽を積む。リサイタルの他「建国記念日を祝う会」では内閣総理大臣の前にて独奏。オーケストラとも多数共演。新国立劇場オペラ研修所講師を経て、浜離宮朝日ホール主催のマイクロオペラシリーズや京都コンサートホールオペラ公演、港区民オペラ「椿姫」の音楽監督を務めるなど声楽家から絶大な信頼が寄せられている。

【ホテルオークラ新潟】

1978年開業、総客室数265室。日本海に面した新潟市の中心地、信濃川に臨む国の重要文化財である萬代橋（ばんだいばし）の袂に位置し、JR新潟駅・官庁街・オフィス街・繁華街のいずれへも至便の距離にある。政令指定都市新潟市はもとより日本海側最大の規模とグレードの高さを誇り、皇室や各界VIPの接遇、国際会議や全国大会、各種学術会議の開催など、多数の実績を誇る。旧大倉財閥を一代で築き上げた偉人、大倉喜八郎氏（新発田出身）の出身県に建つホテルとして、The Okura Tokyoを中心に海外へも展開するオークラ ホテルズ & リゾーツの一翼を担う。



〒951-8053 新潟市中央区川端町6丁目53番地

TEL. 025-224-6111（代表）

アクセス：JR・新潟駅より徒歩20分、タクシー約5分。

公式サイト：https://www.okura-niigata.co.jp/