AI時代の全く新しい執筆プロセスを構築。── AI戦略書籍11冊（日英バイリンガル）をオープンソースで全文無償公開、35日で世界1万人が読了

合同会社Leading.AI

AIに関する様々な戦略的テーマの書籍（日英バイリンガル）を1.5ヵ月で11本執筆。

出版社を介さず、広告プロモーション無しで、公開から35日でユニーク読者10,234人を突破したことを発表します。

オープンソースで全文を全世界に無償公開。コンテンツの質のみで世界中の読者に到達しています。

■ 概要

Leading.AI LLCは2026年2月21日にGitHub上で最初の書籍を公開して以来、AI時代の事業戦略・新規事業開発・デザイン戦略・組織論など多岐にわたるテーマに関する書籍11冊を執筆し、全文をCC BY 4.0ライセンス（無料・改変自由）で公開しています。

公開から35日目の3月28日にユニーク読者1万人を突破しました。

全書籍一覧: https://github.com/Leading-AI-IO

■ 実績（2026年3月31日時点）

■ 読者の流入構造

・世界最大級のテックコミュニティ「Y Combinator Hacker News」から累計25,197ビュー

・日本の主要ビジネスメディア/SNS経由で累計12,447ビュー

・Google検索経由で累計2,775ビュー

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180895/table/3_1_da613b15d9bd53fe3b7198d69e2302d6.jpg?v=202604061051 ]

Y Combinator Hacker Newsは、シリコンバレーのスタートアップ・アクセラレーター「Y Combinator」が運営するテックニュースコミュニティです。

Google検索からの流入の約9倍にあたるアクセスがHacker News経由で発生しており、世界最先端のテックコミュニティから高い注目を集めていることを示しています。

■ 「読む前にクローンする」読者の存在

通常のオンライン書籍では、読者はまず内容を確認してから保存します。しかしLeading.AIの書籍シリーズでは、閲覧数（22,040）に対してクローン数（3,100）の比率が14.1%と異常に高く、「内容を確認する前にリポジトリ全体をダウンロードする」読者が大量に存在します。

これは、シリーズへの信頼が確立され、新刊が公開された時点で内容を問わず全文保存する行動パターンが形成されていることを意味します。

出版業界における「著者買い」に相当する現象が、オープンソースの無料書籍で発生しています。

■ 全11冊の書籍一覧

全書籍はCC BY 4.0ライセンスのもと、誰でも無料で閲覧・ダウンロード・改変・再配布が可能です。

■ 著者について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180895/table/3_2_18991707b068a1f02b00ba832fcb5a2a.jpg?v=202604061051 ]

山内 怜史 Leading.AI LLC Founder/CEO。AIストラテジスト / ビジネスデザイナー。

Future Architectにて大規模IT戦略コンサルティングに従事。Recruitにて新規事業開発・戦略企画および事業責任者を担当。Aireene Universityにてイノベーションマネジメントとデザインシンキングを学び、ビジネス×テクノロジー×クリエイティブの3領域を越境するBTC人材として活動している。

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/180895/table/3_3_af50413fa559fff260859228215e6fda.jpg?v=202604061051 ]

Leading.AI LLC Founder/CEO： 山内怜史

E-mail： leading.ai-support@leading-ai.io

Web： https://www.leading-ai.io/