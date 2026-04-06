【イベント開催】コロンバン × 光文社 共催　光文社刊『素晴らしきレトロケーキの世界』の世界観を体験　著者・中田ぷうとともに味わう、クラシックケーキと洋菓子文化の物語

株式会社光文社

老舗洋菓子メーカーのコロンバンと光文社は共催にて、光文社より刊行された話題の書籍『素晴らしきレトロケーキの世界』(https://books.kobunsha.com/book/b10158625.html)にちなんだ特別イベントを開催いたします。

本書は、昭和から平成初期にかけて多くの人々に愛された「レトロケーキ」の魅力を、豊富なエピソードとともに丁寧に紐解いた一冊です。どこか懐かしく、そして新しい――そんなレトロケーキの世界観を、実際に“味わいながら体験する”ことができるのが本イベントの大きな魅力です。

当日は著者である中田ぷう氏を迎え、書籍に込められた想いや取材秘話、そして日本の洋菓子文化の奥深さについて語っていただきます。

開催概要

第1回：2026年4月17日（金）18:00～20:00

第2回：2026年5月10日（日）16:00～18:00

予約開始日：2026年4月8日（水）12:00～

予約URL https://peatix.com/event/4949172(https://peatix.com/event/4949172)

会場：コロンバン原宿サロン

会費：6,500円（ドリンク飲み放題付）

定員：各回33名

提供メニュー

コロンバン伝統のレシピと職人技を堪能できる特別セットをご用意いたします。

クラシックコロンバン アフタヌーンティーセット

※写真はイメージです

上段

・ショートケーキ

・プレミアムアップルパイ

・ババロアエリート

・原宿はちみつプレミアムマーブルケーキ

プレミアムアップルパイ

ババロアエリート

原宿はちみつプレミアムマーブルケーキ

下段

・グラタン

・クロックムッシュ

・ポテトサラダ

・ミニサラダ

グラタンとクロックムッシュのプレート

特別提供

・ガトー・オ・ブール（デモンストレーションにてカット）

・ロワイヤルボンボン（小菓子）

・フリードリンク（ラストオーダー30分前）

ガトー・オ・ブール

ロワイヤルボンボン

※写真はすべてイメージです

プログラム内容

１. 伝統技法のライブ・デモンストレーション

レトロケーキの象徴である「バタークリームの薔薇絞り」を実演。

書籍にも登場するクラシックな装飾技法を、目の前でご覧いただけます。

２. 特別対談

中田ぷう × コロンバン トークショー

書籍『素晴らしきレトロケーキの世界』に描かれたレトロケーキの魅力を軸に、

・昭和の洋菓子文化とその背景

・なぜ今レトロケーキが再注目されているのか

・取材で出会った職人たちの物語

などを、著者ならではの視点で語ります。

コロンバンの職人との対話を通じて、“一皿に込められた物語”を体感できる特別な時間をお届けします。

３. オリジナル・ランチョンマット

コロンバンの歴史を感じる特製デザインで提供。

４. 雑誌『Bonbon』特別公開

1958年創刊の洋菓子文化誌『Bonbon』の複製を展示。

書籍の中で語られる時代背景を、実際の資料とともに体感いただけます。

背景・目的

『素晴らしきレトロケーキの世界』は、単なるスイーツ紹介にとどまらず、日本における洋菓子文化の歩みと、人々の記憶に寄り添う「味の物語」を描いた作品です。

本イベントは、その世界観を立体的に体験する場として企画されました。

コロンバンが受け継ぐ伝統技術と、著者中田ぷうの視点が交差することで、レトロケーキの価値を“文化”として再発見する機会を創出します。