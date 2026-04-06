西麻布「SF FRENCH」『J′apprends（ジャプォン）』、苺尽くしのデザートコースを2日間限定で提供

有限会社コニファー企画

西麻布のフレンチレストラン『J'apprends (ジャプォン)』は、2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間限定で、全ての皿に苺を使用したデザートコースを提供します。料理人ならではの発想でハーブやスパイスを巧みに取り入れた緩急のある６品の構成で、苺の魅力を存分にお楽しみいただけます。

苺をふんだんに使った２日間限定のデザートコース■オリジナルコンセプト「SF FRENCH」を掲げる西麻布の小さなレストラン

『J'apprends (ジャプォン)』は、2023年に西麻布にオープンしたカウンター7席・個室4席のフレンチレストランです。国内外で活躍するデザイナー、GLAMOROUS co.,ltd. 森田 恭通 (もりたやすみち)氏によるゴールドを基調とした非日常的な空間で、スパイスやハーブを巧みに使った”半歩進化”したコース仕立てのフランス料理を提供しています。

2024 MUSE Design Awards - Restaurants & Bars部門 でシルバー賞を受賞した『J'apprends』■ディナーコースの締めを主役に――話題を集めたパフェが伊勢丹新宿店の催事にも登場

ディナーコースの締めくくりに提供している季節のパフェは、料理と並ぶほどの高い評価を獲得しています。「パフェを単品で楽しみたい」という声を受け、2025年4月より週末限定で単品提供を開始。1年で延べ900名が来店する人気メニューとなり、スイーツ愛好家の間で話題を集めています。

また、伊勢丹新宿店で開催されるスイーツの祭典『マ・パティスリー』（2026年5月29日～6月1日）への出展も予定しています。

伊勢丹新宿店『マ・パティスリー』では、コブミカンの香りのパイナップルパフェなど限定パフェ２品を提供予定■パティシエではなく、シェフが構築する特別なパフェ

『J'apprends』のパフェの最大の特徴は、パティシエではなく料理人が手がけている点にあります。田中隆誠シェフは、フランス・アルザス地方の名店や、東京の有名フレンチレストランで研鑽を積み、2025年2月に同店のシェフに就任しました。これまでの経験をもとに、料理を組み立てるような発想で、旬のフルーツにスパイスやハーブ、さらにデザートにはあまり用いられない食材を組み合わせ、奥行きのある魅力的な味わいを生み出しています。

■２日間限定のデザートだけの特別コースは6品＋ドリンク3杯

デザートコースの提供は今回で２回目。「デザートだけをコースとして楽しみたい」という多くの要望に応え、昨年12月に続いての開催となります。

今回のテーマは"苺"。複数品種の苺を使い分けることで、コース全体としての完成度を高めています。

コースは、「赤いサラダ」から始まります。ビーツのピューレをドレッシングに用いた、甘酸っぱいサラダ仕立ての一皿です。そして「苺のテリーヌ」「苺とココナッツのヴァシュラン」と続き、イタリア米にプチプチ食感の赤米を加えたリオレ（牛乳がゆ）に桜の葉のパウダーを散らした「苺のリオレ仕立て」では、甘さの中にほのかな塩気と桜の香りが漂う、桜餅を思わせる余韻に仕上げています。

お米を牛乳と砂糖で甘く煮込んだフランスの伝統的なデザート「リオレ」をアレンジした「苺のリオレ」オリーブオイルを添えた「苺のテリーヌ」ココナッツ風味のメレンゲと南国系のフルーツを合わせた「苺のヴァシュラン」

コースを締めくくるのは、やはりパフェ。バラのブランマンジェとローストしたビーツを重ねた「苺とバラのパフェ」は、苺の甘酸っぱさに寄り添う、バラの優雅な香りが広がります。

さらに、コースに合わせた３杯のモクテル（ノンアルコールカクテル）と食後のお飲み物が付き、この日だけのペアリング体験をお楽しみいただけます。追加料金で苺と相性の良いアルコールもご用意します。

ビーツのチュイルとエディブルフラワーのバラをあしらった「苺とバラのパフェ」■ゴールデンウィークのパフェ営業

2026年5月1日（金）～5月6日（水・祝）には、キャロットケーキのミニパフェとゴールデンウィーク限定パフェの２種類をご用意、12:00～と14:00～の2部制で予約を受け付けます。

なお、連休明け以降は、パフェ単品での提供は一旦終了予定のため、ゴールデンウィークおよび伊勢丹新宿店の『マ・パティスリー』が、気軽にパフェを楽しめる貴重な機会となります。お早めにご予約ください。

■J'apprends 苺のデセールコース開催概要

◆日 時：2026年４月24日(土)・25日（日）

11:30～／15:00～／18:30～

◆税込価格：デザートコース14,300円

◆予約方法：オンラインより受付

https://res-reserve.com/ja/restaurants/japprends

◆会 場：J'apprends (ジャプォン)

◆住 所：〒106-0031 東京都港区西麻布1-4-23 アルゴ西麻布1F

◆アクセス ：乃木坂駅より徒歩6分、六本木駅より徒歩7分、西麻布交差点より徒歩3分

◆電話番号：03-4360-3627

◆HP : https://japprends.tokyo

◆Instagram：https://instagram.com/japprends_sf_french_lab

J'apprendsの外観