図面の前提能力を1日で養成「形状×空間認識トレ」5/29開催

日本アイアール株式会社

アイアール技術者教育研究所は、2次元と3次元の関係理解から、図面の学習に不可欠な「形状認識力」「空間認識力」を鍛えるポンチ絵、立体スケッチ、分割・組立て演習まで、体系的に学べる公開セミナーを開催します。

近年、「3次元CADは使えるが、2次元図面が読めない」という課題を抱える技術者が増え、設計・開発業務のボトルネックとなるケースが見られます。図面の学習は、知識だけでなく“立体を頭の中で扱う力”が前提となるため、形状認識力・空間認識力が不足していると学習自体が進みにくいという課題があります。そこで本セミナーでは、図面理解の土台となる能力を体系的にトレーニングし、業務で活用できる基礎力の定着を目指します。

講座概要

- セミナー名：図面を読む・描くための 形状認識×空間認識トレーニング《図面を学ぶはじめの一歩》- 形式：会場開催- 開催日時： 2026/5/29（金）10:00～17:00- 開催場所： 日本アイアール(株) 本社セミナールーム- 定員：16名- 受講料： 39,600円（税込） /1名- 講師：小畠 祥平 講師（小畠技術士事務所 代表）

講座詳細

図面を正しく理解し活用するために必要な「形状認識力」「空間認識力」を中心に、2次元・3次元の関係理解、ポンチ絵（構想表現）の基礎、論理的思考の考え方を学び、演習を通じて“図面と向き合うための前提能力”を養成する1日講座です。

セミナープログラム

1. 設計の基本概念

- 2次元と3次元の違い（CADの活用場面／投影図と立体の関係）- ポンチ絵（=構想力）の活用（構想を表現する／手描きの重要性）- 論理的思考法（原理原則から考える）

2. 形状認識力・空間認識力を高める基礎演習

- ストラクチャトレーニング（図形の分割と組立て／図形の合同分割）- ビジョントレーニング（奥行きと空間の把握／ワイヤーフレームと立体表現／錯覚ペーパークラフト演習）- クリエイティブトレーニング（投影図から立体を描く／平面からの展開図理解）- 展開図の作成（板金展開の実践／箱構造の展開図課題）

3. 形状認識力・空間認識力を高める応用演習

- ユニークなモデル組立て演習

想定対象- 図面を読む立場の購買・調達・加工・検査の担当者- 図面を描く立場の研究・設計・生産技術・トレーサーの担当者- 図面に関わるスキルを身につけたい方、学び直したい方- 経験ゼロの新人の方、営業・事務系職種の方など「不安がある」方

※このセミナーの詳細はこちら

https://nihon-ir.jp/seminar/drawing_spatial-awareness-training/

アイアール技術者教育研究所は、製造業向け技術者教育サービス（セミナー、eラーニング、研修、出版）を通じ、現場で役立つ知識・ノウハウの提供を継続してまいります。

日本アイアール株式会社

50年超の実績を有する特許・知財ソリューションの他、技術情報の調査・分析、製造業向け技術者教育、技術系コンテンツ制作など、技術を軸にした専門性の高い実務サービスを幅広く展開しています。



◆会社HP：https://nihon-ir.jp/

◆アイアール技術者教育研究所：https://engineer-education.com/



〒101-0033 東京都千代田区神田岩本町15－1 CYK神田岩本町3階

TEL：03-6206-4966