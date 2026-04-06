au PAY マーケット、購入金額に応じて最大36%還元の「ポイント超超祭」開催！4月13日は三太郎の日・お買い物ラリーの同時開催で最大46%のポイント還元

auコマース&ライフ株式会社

auコマース＆ライフは、2026年4月7日から4月14日までの期間、総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」で、おトクな特典を提供する「ポイント超超祭」（以下、本キャンペーン）を開催します。ポイント超超祭では、購入金額に応じて最大7％のPontaポイント（au PAY マーケット限定）を還元し、店舗からの特典や買い得メンバーズの特典をあわせると最大36%還元となります。

さらに、4月13日は「三太郎の日」と「お買い物ラリー」の同時開催により最大46％還元、最終日の4月14日は「お買い物ラリー」との連動で最大41％還元と、期間中を通してお得なチャンスが続きます。

加えて今回は、家電・日用品の「アイリスプラザ」とファッション・寝具の「ニッセン」の人気ブランドとタッグを組み、最大60%割引セールやポイント最大50%還元というおトクな特典を提供します。新生活の家電や寝具、ストックしておきたい日用品はもちろん、母の日ギフトから、衣替えに合わせた春のファッションやインナーまで幅広くラインアップし、新生活の「買い足し」から季節行事の準備まで、あらゆるお買い物がおトクにお楽しみいただけます。

■ポイント超超祭の特典（https://wowma.jp/feature/cho2-festival(https://wowma.jp/feature/cho2-festival)）

1．ポイント還元

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/409_1_e12307cadcfc7123519c9955de0c8338.jpg?v=202604061051 ]



2．ハズレ無し！最大10,000円割引クーポンがあたる特典ガチャ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/409_2_580d4fa6f5858b6df8886e690976f0c0.jpg?v=202604061051 ]



3．お得なクーポン配布＆超目玉商品

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/409_3_4c8f91c3ab57a2e4374cb4a02cbba415.jpg?v=202604061051 ]



■アイリスプラザ・ニッセンのおトクな特典

1．アイリスプラザ au PAY マーケット店（https://plus.wowma.jp/user/2539644/plus/cho2_festival.html(https://plus.wowma.jp/user/2539644/plus/cho2_festival.html)）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/409_4_55dbd86313ae3b4291681847de6b1ded.jpg?v=202604061051 ]

（１）最大半額セール〈商品例〉





2．ニッセン au PAY マーケット店

（https://plus.wowma.jp/user/45442552/plus/event/2604_collab/(https://plus.wowma.jp/user/45442552/plus/event/2604_collab/)）

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/409_5_690dff76a789d23dd6051af1c67a3a00.jpg?v=202604061051 ]

（１）最大60%割引セール〈商品例〉

auコマース＆ライフは、今後もお客さまにとって毎日訪れることが楽しみになるお買い物体験を提供してまいります。

（参考）

■「au PAY マーケット」の特長

「au PAY マーケット」は、auをご利用のお客さまに限らず、すべてのお客さまにご利用いただける総合ショッピングサイトです。

Pontaポイントを「au PAY マーケット」のお買い物限定ポイントに最大1.5倍増量できる「お得なポイント交換所」や生放送の商品紹介で視聴者と出演者が双方向にコミュニケーションできる「ライブTV」などに加え、Pontaパス会員向けの新たな特典「Pontaパス ポイントUPセレクト」でお買い物をおトクにお楽しみいただけます。「Pontaパス ポイントUPセレクト」は、Pontaパス会員なら有名ブランドをはじめとする厳選された対象商品が最大50%のPontaポイント還元となります。

さらに、対象店舗での日曜日のお買い物で5%のポイント還元となる「Pontaパス特典」など、Pontaパス会員限定の特典も充実しています。

※お得なポイント交換所：au/UQ mobileをご利用のお客さま、またはPontaパス会員なら最大1.5倍、そのほか1.5倍の対象ではないお客さまも、誰でもポイントを1.1倍に増量が可能です。詳しくはこちら（https://wowma.jp/feature/cho2-festival）(https://wowma.jp/feature/cho2-festival)をスマートフォンよりご確認ください。