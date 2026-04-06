ユースキン製薬「ユースキン180gポンプ」が『LDK』の検証企画にてかかとクリーム部門 第1位＆ベストバイをW受賞

ユースキン製薬株式会社

ユースキン製薬株式会社（本社／神奈川県川崎市 代表取締役社長／野渡毅之）が販売を行う、「ユースキン180g ポンプ」が、株式会社晋遊舎が運営する本音の批評メディア『LDK by 360LiFE』において、かかとクリーム部門の「ベストバイ」およびランキング第1位に選出されました。

【 受賞内容・LDKについて 】

「LDK」は、株式会社晋遊舎が発行する「テストする女性誌」です。編集部がテストをやり抜いた商品を紹介する構成となっており、消費者目線で「本当に良いもの」を選ぶ媒体として人気を集めています。

今回、LDKのWeb記事『LDK by 360LiFE』のかかとクリームの検証企画において、『ユースキン180g ポンプ』が以下の通り評価をいただきました。

掲載媒体：『LDK by 360LiFE』（株式会社晋遊舎）

特集：かかとクリームのおすすめランキング13選。

受賞製品：ユースキン180g ポンプ

獲得評価：ベストバイ・第1位

調査期間：2026年1月13日～2026年2月10日

調査方法：保湿力、成分、使用感

【 製品概要 】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62511/table/130_1_22b672c78a1856e43210aa2875418760.jpg?v=202604061051 ]

【 選べる容器、中身は同じ。ユースキンラインナップ 】

ユースキンはチューブ・ボトル・ポンプタイプと様々な容器をラインナップしています。どの容器も中身のクリームはすべて同じです。今回は、家族での使いやすさなどが評価され、ポンプタイプが受賞となりました。持ち運びに便利なチューブタイプ、おうちで普段使いしやすいボトルタイプ、みんなで使える大容量のポンプタイプと、シーンに合わせてお選びください。

▼ユースキンブランドサイト：https://yuskin.co.jp/yuskin/

▼「ユースキン180g ポンプ」誕生秘話に関するnote記事

「【開発秘話】「フタを開けなくても1プッシュで手軽に取り出したい！」お客様の声から進化した、ユースキン ポンプの歴史」

https://note.com/yuskin/n/nd37b39952366

▼ユースキン公式SHOPでも販売を行っています。https://item.rakuten.co.jp/yuskin/yu_180/



【 お客様からのお問い合わせ先 】

ユースキン製薬株式会社 お客様相談室0120-22-1413 ＨＰアドレス：https://www.yuskin.co.jp