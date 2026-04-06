人事のキャリアに向き合う無料セミナーを5月13日開催｜人事歴12年のキャリアストーリーを公開【ジェイック・ウィルネクスト共催】

株式会社ウィルネクストお申込みはこちら！ :https://www.hr-doctor.com/seminar/web_attendance/hrdc260513kds?&pid=701RC00001Lg3HpYAJ■開催背景

AIや外部サービスの進化により、かつて人事が担っていた管理・手続き業務は急速に自動化されつつあります。

今、経営が人事に求めるのは採用戦略の立案や組織開発といった「戦略パートナー」としての役割です。

一方で、「人事キャリアの正解が分からない」「評価されているのか実感がない」という声が人事職の間で広がっています。

本セミナーでは、この課題に実体験を交えて正面から向き合います。

■こんな方におすすめです- 「市場価値が上がっているのか分からない」と感じている人事担当者- 社内にキャリアのロールモデルがおらず、先が見えない方- 転職を考えているが、自分の強みを言語化できない方- 人事としての経験が「点」のままで、キャリアの軸が見えていない方- 人事の役割変化に対応したスキル構築の方向性を知りたい方■セミナー概要

タイトル：「点」で終わらせない人事のキャリア～人事歴12年→現事業マネージャーが語る、市場価値の磨き方～

日時：2025年5月13日（水）13:00～14:00

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

【プログラム】

13:00～13:20 第1部：「正解のない時代」の人事キャリア戦略

自己理解とスキル構築を通じて、自分だけのキャリアルートを見つけるための思考法を解説します。

13:20～13:40 第2部：人事歴12年→現事業マネージャーのキャリアストーリー

ジェイック轡氏が、人事部立ち上げから組織拡大、事業マネージャーへの転換を実体験とともに語ります。

13:40～14:00 第3部：ディスカッション「点を線にする」キャリアの作り方

ウィルネクスト中山、轡氏、Kakedas相上氏による対談形式。参加者からの質問にも対応します。

※時間は目安です。

お申込みはこちら！ :https://www.hr-doctor.com/seminar/web_attendance/hrdc260513kds?&pid=701RC00001Lg3HpYAJ■登壇者轡 恵里氏

株式会社ジェイック First Career Division ゼネラルマネージャー

2008年新卒でジェイック入社。

入社後は営業を4年、2011年に人事部の立ち上げをおこない、採用責任者として2 拠点から11 拠点への組織拡大に貢献。2020 年人事部長に就任。同時に新規事業やインサイドセールスの立ち上げも兼務。ジェイック拡大期の組織開発に 10 年携わり、2023 年から新卒の採用支援事業へ異動。大学と連携したキャリア教育や学生の就職支援事業の拡大を担当。

相上 葉氏

株式会社Kakedas 執行役員

新卒で親会社の株式会社ジェイックへ入社後、新卒向けダイレクトリクルーティングの営業を中心に、新卒採用支援に従事。ジェイックグループへジョインした株式会社Kakedasのチーム発足時に出向。大手～中小企業と幅広い組織での、キャリア自律・女性活躍・離職改善の支援。2025年に株式会社Kakedas執行役員に就任。

中山 和俊

ウィルネクスト株式会社 事業推進部 部長

2019年4月：採用RPO企業 2023年12月：不動産業界向けITソリューションサービス企業 2024年8月：LUF株式会社(現 株式会社ウィルネクスト) 新卒で採用RPO企業に入社し、人材採用や組織課題の解決を支援するコンサルティング営業を担当。中小企業から大手企業まで幅広いクライアントに対し、採用戦略の立案から運用支援まで一貫してサポート。 その後、不動産業界向けのITソリューションを提供する企業で、営業職として活躍。顧客のニーズに寄り添いながら、新たなサービス導入を推進し、業界に新しい価値を提供。 現在は株式会社ウィルネクストにて人事職支援事業に携わる。

お申込みはこちら！ :https://www.hr-doctor.com/seminar/web_attendance/hrdc260513kds?&pid=701RC00001Lg3HpYAJ■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy(https://willnext.jp/academy)・Willnext Design(https://willnext.jp/design)・Willnext Job(https://willnext.jp/job/employers)・Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)の4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

キャリアについてお悩みの方はWillnext Designの無料相談もご活用ください。

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https://willnext.jp/design

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地： 神奈川県相模原市緑区小渕1879-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp