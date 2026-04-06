花王『メンズビオレ』15年ぶりのブランドリニューアル　　　　　　菅田将暉さん・井之脇海さん出演　Vaundy楽曲「気まぐれ」起用　新TVCM、4月11日（土）から放映開始

花王株式会社

花王株式会社のスキンケアブランド『メンズビオレ』は、15年ぶりのブランドリニューアルを記念して、Vaundy楽曲の「気まぐれ」を起用した『メンズビオレ』の新TVCM「さらっといい距離。」篇を、2026年4月11日（土）より全国で放映いたします。また、花王 公式YouTubeチャンネルにおいてはVaundyの楽曲「気まぐれ」の60秒バージョンが聴けるWEB動画「さらっといい距離。」篇も合わせて公開いたします。

新TVCMでは、俳優の菅田将暉さん・井之脇海さんが、『メンズビオレ』をシェアしながら、「さらっといい距離。」の友人二人組を演じます。汗・ベタつきをケアする『メンズビオレ』ブランドのように、自然体でさらっとした二人の“いい”関係性にご注目ください。

■新TVCMストーリー

菅田さんが井之脇さんとの待ち合わせに遅刻するシーンからスタート。待ち合わせ場所で音楽を聴きながら待つ井之脇さんは遅刻を気にすることもなく「よっ！」とあいさつ。さりげない会話で予定を決め、べたべたしない、誕生日を覚えていない、バイバイしても振り返らない、けれども仲良しな二人の「さらっといい距離。」を表現しています。今回の新CMに楽曲提供いただいたVaundy「気まぐれ」のチルなメロディーと、菅田さんと井之脇さんのさらっと心地よいやり取りにぜひご注目ください！さらに、新ブランドCMの放送にあわせて、4月13日（月）より東横線渋谷駅 B4Fコンコース「渋谷スーパーボード」にて、菅田さんと井之脇さんの交通広告を掲出いたします。

■新CM概要

・タイトル ：「さらっといい距離。」篇

・音楽 ：Vaundy楽曲「気まぐれ」

・出演 ：菅田将暉・井之脇海

・放映開始日 ：2026年4月11日（土）

・放送地域 ：全国（一部地域を除く）

・動画公開URL：「さらっといい距離。」 篇 http://youtube.com/watch?v=ycpcGIvYNUE

■CM楽曲「気まぐれ」楽曲提供：Vaundy

・Vaundy（バウンディ）

2000年6月6日生まれ 25歳 作詞、作曲、アレンジを全て自分でこなし、デザインや映像のディレクション、セルフプロデュースも手掛けるマルチアーティスト。サブスク令和時代の象徴的な存在として注目を集めており、自身の楽曲18曲が1億回再生を突破、日本ソロアーティスト1位の記録を打ち出している。全公演完売 約35万人を動員した男性ソロアーティスト史上最年少での4都市7公演のドームツアーを開催。

■出演者プロフィール

・菅田将暉

1993年2月21日生まれ、大阪府出身。2009年「仮面ライダーW」で俳優デビュー。

以降、ドラマ・映画・舞台・ラジオなど幅広く活躍中。

「共喰い」で第37回日本アカデミー賞新人俳優賞、「あゝ、荒野」で第41回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞などを受賞。近年の主な出演作として、映画「笑いのカイブツ」、「劇場版 君と世界が終わる日に FINAL」、「Cloud クラウド」、「サンセット・サンライズ」、「ミーツ・ザ・ワールド」（声の出演）、ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」、「火星の女王」などがある。また、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演。今後の待機作に映画「人はなぜラブレターを書くのか」（4月17日公開予定）や、「黒牢城」（2026年公開）がある。

・井之脇海

1995年生まれ、神奈川県出身。9歳より子役として活動開始。

2008年公開の映画「トウキョウソナタ」で第82回キネマ旬報ベスト・テン新人男優賞、第23回高崎映画祭最優秀新人俳優賞を受賞。

近年の主な出演作に、TV東京「晩餐ブルース」（W主演）、NHK大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」、NTV「ぼくたちん家」など。2026年は、映画「災 劇場版」、 映画「君は映画」（W主演）が公開予定。6月には、白井晃演出の舞台『レディエント・バーミン Radiant Vermin』がシアタートラムにて、9~10月には、舞台『リア王-King Lear-』が東京芸術劇場プレイハウスにて上演される。

■『メンズビオレ』商品概要

「いい肌でいこう」をコンセプトに今の自分にぴったりのスキンケアを提供するメンズスキンケアブランド。

（写真左から）

メンズビオレ 泡タイプ洗顔料

シェービングまで一気にできる泡で出てくる洗顔料。

押すだけで出てくる”もふもふ泡”。

肌をこすらず、うるおい守って洗えます。

メンズビオレ ペーストタイプ洗顔料

やさしく洗えるのに、スッキリ。スキンケア発想の洗顔料。

肌タイプや使い心地によって選べるラインナップ。

メンズビオレ 薬用デオドラントボディウォッシュ

デオドラント成分配合（殺菌・防臭）の薬用泡がニオイの原因の1つであるカラダの毛穴汚れまで落として、汗・ベタつきスッキリ。ニオイを元から防ぎます。

販売名：メンズビオレ デオドラント ボディウォッシュSA

【医薬部外品】皮膚の清浄・殺菌・消毒。体臭・汗臭およびにきびを防ぐ

メンズビオレ 顔もふけるボディシート

液たっぷり乾きにくく、大判。顔も体もこれ1枚。顔もふけるボディシート。

全身のベタつき・ニオイの元となる汗や皮脂をすっきり落とす。

厚手のメッシュシートでしっかりふきとれ、肌にやさしいふき心地。

メンズビオレ 洗顔シート

皮脂・ベタつき・毛穴汚れもスッキリ。

丸まりにくく、乾きにくく、破れにくいフェイスシート。

花粉・ハウスダストなどの空気中の微粒子汚れまでふき取れる。

※メーカー希望小売価格は設定いたしません。

発売日／地域

2026年4月6日／全国

ブランドサイト：https://www.kao.co.jp/mensbiore/