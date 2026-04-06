トヨタ・モビリティ基金、タテシナ会議「新しい児童への啓発」分科会による「ナナまも」～7歳まもる！交通安全プロジェクト～の啓発動画を公開しました
一般財団法人トヨタ・モビリティ基金は、「タテシナ会議」の「新しい児童への啓発分科会」で取り組んでいる「ナナまも」～7歳まもる！交通安全プロジェクト～において、歩行中に最も交通事故に遭いやすい年齢が7歳頃であるという課題の認知向上を図るための動画を公開しました。
1. 「柴犬三兄弟からのお願い」シリーズ
【30秒版】
ナナまも 7歳まもるPJ柴犬三兄弟からのお願い（何歳編30秒）| 一般財団法人 トヨタ・モビリティ基金(https://www.youtube.com/watch?v=C0C1uHqw-uY)
ナナまも 7歳まもるPJ柴犬三兄弟からのお願い（視野編30秒）| 一般財団法人 トヨタ・モビリティ基金(https://www.youtube.com/watch?v=GWwC7D-D1HE)
ナナまも 7歳まもるPJ柴犬三兄弟からのお願い（死角編30秒）| 一般財団法人 トヨタ・モビリティ基金(https://www.youtube.com/watch?v=FsrCWVnCNgc)
【15秒版】
ナナまも 7歳まもるPJ柴犬三兄弟からのお願い（何歳編15秒）| 一般財団法人 トヨタ・モビリティ基金(https://www.youtube.com/watch?v=j2kUCZjPq0Q)
ナナまも 7歳まもるPJ柴犬三兄弟からのお願い（視野編15秒）| 一般財団法人 トヨタ・モビリティ基金(https://www.youtube.com/watch?v=vrjxkw1tCOg)
ナナまも 7歳まもるPJ柴犬三兄弟からのお願い（死角編15秒）| 一般財団法人 トヨタ・モビリティ基金(https://www.youtube.com/watch?v=VYbJ82B_vIQ)
２．「ナナちゃんからのクイズ編」
ナナまも 「ナナちゃんからのクイズ編」| 一般財団法人 トヨタ・モビリティ基金(https://www.youtube.com/watch?v=nCCHm64Avpw)
３．「ナナまも」～7歳まもる！交通安全プロジェクト～現場映像
ナナまも 7歳まもる！交通安全プロジェクト始動 | 一般財団法人 トヨタ・モビリティ基金(https://www.youtube.com/watch?v=7QkVp-bY_GE)
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