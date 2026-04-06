マルエツから新シリーズ「おとなMEAT」が登場　人気肉惣菜「おつまMEAT」の上位シリーズ

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

株式会社マルエツ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本間 正治、以下 ：マルエツ）は人気の

お肉惣菜シリーズ「おつまMEAT」の姉妹シリーズとして、素材にこだわったアッパーグレードライン「おとなMEAT」を２０２６年４月８日（水）より発売します。

「おつまMEAT」は家飲みや食卓で楽しめる肉惣菜として展開し、発売以来7年連続で売上を伸ばしている人気シリーズです。このたび展開する「おとなMEAT」は、同シリーズの姉妹シリーズとして、国産・銘柄肉や希少部位など素材にこだわった商品を展開するアッパーグレードラインです。

第一弾は、黒豚焼肉や厚切り豚たんなど、素材の魅力を生かした3商品を発売します。

＜商品概要＞ ※写真はイメージです

【商品名】おとなの厚切り豚たん（辛味噌）

10mmの厚切りにカットした豚たんの表面を直火で焼き上げることで、旨みを閉じ込めました。ほどよい弾力とやわらかさをあわせ持つ食感に、独自ブレンドの辛味噌がよく合う、食べ応えのある一品です。あと引く辛味噌の味わいが、おつまみにもご飯のお供にもぴったりです。

【価格】

８０ｇ ２９９円（本体）、３２２円（税込）

【販売開始日】

４月２２日（水）

【商品名】おとなのミートローフ

主原料に１００%豚肉を使用したミートローフです。プロセスチーズ、チェダーチーズの2種類のチーズを加えて焼き上げたミートローフです。肉の旨みにチーズのコクが加わり、食べ進めるごとに味わいの変化を楽しめます。温めるとチーズがとろけ、さらに濃厚な味わいが広がります。

【価格】

７０g ２９９円（本体）、３２２円（税込）

【販売開始日】

４月８日（水）

【商品名】おとなの厚切り豚たん（辛味噌）

10mmの厚切りにカットした豚たんの表面を直火で焼き上げることで、旨みを閉じ込めました。ほどよい弾力とやわらかさをあわせ持つ食感に、独自ブレンドの辛味噌がよく合う、食べ応えのある一品です。あと引く辛味噌の味わいが、おつまみにもご飯のお供にもぴったりです。

【価格】

８０ｇ ２９９円（本体）、３２２円（税込）

【販売開始日】

４月２２日（水）

＜販売店舗＞販売店舗は、こちら(https://www.maruetsu.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/20260406-2.pdf)からご確認いただけます。

以上

マルエツは、将来、わたしたちが目指す姿を≪ありたい姿≫として明文化し、活動指針としています。

≪ありたい姿≫

ブランドメッセージである「しあわせいかつ。」をもとに、

お客さま、従業員、そして地域の暮らしを支える「いちばん近い存在」に

なりたいという想いが込められています。