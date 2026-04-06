梶本一花選手（水泳・競泳、水泳・オープンウォータースイミング ）の採用のお知らせ

株式会社大林組

株式会社大林組（本社：東京都港区、社長：佐藤俊美）は、公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）が行っているトップアスリートの就職支援制度「アスナビ」を活用して、水泳・競泳、水泳・オープンウォータースイミング（OWS）の梶本一花（かじもと・いちか）選手を採用しました。

梶本一花選手

「アスナビ」は、JOCが企業への就職を通じてトップアスリートが安心して競技に取り組める環境を整えることを支援する制度です。大林組は、社会貢献活動の一環としてスポーツ活動への支援を行っており、本制度を活用して2012年にはスノーボード・アルペンの家根谷依里（やねたに・えり）選手、2019年にはスキー・ジャンプの岩佐明香（いわさ・はるか）選手を採用しています。

梶本選手は、国内外の大会で実績を重ね、世界水泳選手権 2025（シンガポール）ではOWSの3kmノックアウトスプリントで日本勢として初めての金メダルを獲得しました。

大林組は、心技体を兼ね備え、世界を舞台に挑戦し続ける梶本選手への応援を通じて、社会に貢献するとともに、社員一人ひとりの挑戦意欲の向上と、会社・社員の一体感の醸成を図ります。

梶本一花（かじもと・いちか）選手のプロフィール

梶本選手のコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118168/table/154_1_d4a49cb21d50cee3855293c1b19a082c.jpg?v=202604061051 ]

このたび、日本オリンピック委員会の「アスナビ」を通じて大林組に入社させていただくことになりました、競泳、オープンウォータースイミングの梶本一花です。

社会人アスリートとして、新たなステージで競技に挑戦できることを大変うれしく思っております。

今後も、感謝の気持ちを忘れず、競泳とオープンウォータースイミングの二刀流スイマーとして、世界への挑戦を続け、応援してくださる方々に感動をお届けできるよう努力してまいります。