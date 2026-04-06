～うるおいまとうカラコンへ～　メニコン　コンタクトレンズ装着薬「Urumo」発売のお知らせ

株式会社メニコン

株式会社メニコン（本社：名古屋市中区葵三丁目21番19号、取締役兼代表執行役社長 ＣＥＯ：川浦康嗣）は、カラーコンタクトレンズ（以下、カラコン）ユーザー向けコンタクトレンズ装着薬『Urumo（ウルモ）』を2026年4月6日（月）より、全国のドン・キホーテにて先行販売することをお知らせいたします。また、5月上旬以降、ドラッグストア等において通常販売を開始いたします。

カラコンユーザーには、レンズをつけるうえでの目の悩みとして「乾燥する、ドライアイになる」が51.9%、「目に違和感がある（ショボショボ・ゴロゴロするなど）」が39.7％と、悩みを抱えながらもおしゃれを楽しむために我慢をしている人が多くいます。※

『Urumo』は、そんなカラコンユーザーにもっと快適におしゃれを楽しんでもらいたいとの想いから誕生したコンタクトレンズ装着薬です。「カラコンが乾燥しやすい」、「カラコンをつけるとゴロゴロする」、「カラコンにメイクが付いて汚れる」などでお悩みの方にオススメです。レンズを装着する前に1～3滴をレンズに落とすだけで、うるおいのベールを作って快適な装用をサポートします。

メニコンは、今後もお客様一人ひとりのライフスタイルやニーズに応じた商品やサービスの提供を通じて、新しい「みる」の提案をしてまいります。

※2024年7月 当社調べ（n=1,620 インターネット調査）

１．製品特長

うるおい成分とふんわり成分がダブルではたらく『うるふわりっちコート』

１.レンズのうるおいをキープ！

Urumoに含まれるPVA※1とHPMC※2によりレンズ表面を包み込む、うるふわりっちコートを作ります。

また、ヒアルロン酸ナトリウム（粘稠剤）配合により、レンズのうるおい感をキープします。

※1 ポリビニルアルコール（部分けん化物） ※2 ヒプロメロース

※うるおい感には個人差があります。

２.ゴロゴロ感をやわらげて、ふんわりやさしいつけ心地

うるふわりっちコートがクッションとなって、レンズをつけている時のゴロゴロ感や乾燥感をやわらげます。

※装用感には個人差があります。

３.レンズ汚れをブロック！

うるふわりっちコートにより、汚れの原因となる脂質・タンパク質がレンズに付きにくくなる効果があります。

化粧品汚れの付着も防ぎ、レンズを清潔に保ちます。

※汚れの付き方には個人差があります。

４.すべてのコンタクトレンズに使える

２．製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5623/table/424_1_29d72b6d4a3bedbe6b015305054903ea.jpg?v=202604061051 ]

３．販売・プロモーション

『Urumo』は全国のドン・キホーテにて、2026年4月6日（月）より先行販売を開始します。

また、5月上旬以降、ドラッグストア等において通常販売を開始します。

※販売開始日は店舗によって異なります。

※カラコン売り場でのお取り扱いとなります。

※店舗により、お取り扱いがない場合がございます。

◆『Urumo』ブランドサイト

https://www.menicon.co.jp/products/care/fit/urumo/

また、目の健康とともにカラコンを楽しむ人を応援するサイト 「カラコンのコレカラ」にて、新コラム『コンタクトレンズの装着薬って？うるおいまとうカラコンでもっとかわいい私に！』を公開いたしました。

カラコンユーザーの装着薬に関する疑問に答えるため、正しい使い方を漫画形式で分かりやすく紹介しています。

◆カラコンのコレカラ コラムページ

https://www.menicon.co.jp/karakore/column/44/