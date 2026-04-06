爽やかさ、らんまん！ブルーベリーアイスとプレーンヨーグルト味アイスの甘酸っぱい味わい『爽　ブルーベリーヨーグルト味』2026年4月13日（月）より全国で発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹）は4月13日（月）に、微細氷入りでくちどけの良い食感とさっぱりとした後味が楽しめる 『爽』ブランドから、「爽 ブルーベリーヨーグルト味」を発売します。

今回の新作は、多くの方が日常の生活に取り入れているヨーグルトとブルーベリー市場が活況を呈しているというトレンドを背景に、この2つを使用した新商品となります。

過去にも爽ブランドでは、その商品特長と春の季節とも相性の良いヨーグルトを使用した商品を発売してきました。直近では2024年の「黄桃＆白桃ヨーグルト味」がありますが、2005年にはすでに「ブルーベリーヨーグルト味」を発売し、爽史上伝説的なヒットを記録しました。そして今回、20年以上の歳月を超えて新たに「ブルーベリーヨーグルト味」が発売されます。中身は、 “ベリーぐるぐる”な渦巻き状になっていて、2色のぐるぐるな見た目の楽しさと、2つの味を混ぜながらおいしく召し上がれる仕立てになっています。

春らしい爽やかな見た目と甘酸っぱい味わいで、春の新生活で心をほっと落ち着かせたい人や春の爽やかさを感じて気持ちをリフレッシュしたい人などにおすすめです。春の穏やかな気候にマッチしたさっぱりとしたフレーバーと、微細氷が織りなすくちどけの良いおいしさをゆったりとした気持ちでお召し上がりください。

◇爽 ブルーベリーヨーグルト味

■商品特長- 食べた瞬間に感じるアイスの満足感のある味わいと、微細氷が口の中を洗い流すことで生まれるすっきりとした後味が特長です。- 甘さ、酸味のバランスの取れたブルーベリーアイスと定番のプレーンヨーグルト味のすっきりしたアイスの味わいが楽しめます。- 爽やかな甘酸っぱさと後味の良さがしっかり感じられるぐるぐるな見た目の2色巻きです。[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2625_1_4b991427f18d0f9c47f32189fdbe7015.jpg?v=202604061051 ]

株式会社ロッテ

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