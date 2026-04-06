オンプレミス環境で機密情報を守るセキュアな生成AI活用を実現。スクーティー、HPE社と共同でRAGシステムの検証結果をまとめたホワイトペーパーを公開

外部ネットワーク遮断環境での生成AI・RAG活用の有効性を実証

株式会社スクーティー

株式会社スクーティーは、日本ヒューレット・パッカード合同会社（以下、HPE）の最新サーバー筐体「HPE ProLiant DL380 Gen11」を活用し、外部ネットワークと完全に遮断されたオンプレミス環境における生成AI（GAI）およびRAG（検索拡張生成）システムの検証を実施しました。本日、その検証プロセスと成果をまとめたテクニカルホワイトペーパーを公開したことをお知らせいたします。

近年、多くの企業で生成AIの導入が進む一方で、機密情報や個人情報の流出リスクから、クラウド型AIの利用を制限せざるを得ないケースが少なくありません。本検証では、高度なセキュリティが求められる経営・人事・DX推進部門の課題に対し、完全オフライン環境でいかに高精度なAI活用を実現できるかを明らかにしました。

ホワイトペーパーをダウンロードする :https://www.scuti.jp/onpremise-secure-gai-for-hpe.html

検証の背景：セキュリティと利便性のトレードオフを解消

生成AIを真に業務効率化に役立てるためには、社内の独自ナレッジ（マニュアル、規定、過去の議事録など）をAIに学習・参照させる「RAG（Retrieval-Augmented Generation）」の構築が不可欠です。しかし、これらの情報は企業にとっての最重要機密であり、クラウド環境へのアップロードには高い心理的・規約的ハードルが存在します。

この課題を解決するため、当社はHPEの強力なハードウェア基盤を活用し、一切の外部通信を行わない「オンプレミス版セキュアGAI」の検証を行いました。

強固なインフラ基盤「HPE ProLiant DL380 Gen11」を採用

今回の検証機材には、卓越した処理能力と信頼性を備えた「HPE ProLiant DL380 Gen11」を採用しました。

- 高い演算能力： RAGシステムにおけるベクトル検索や大規模言語モデル（LLM）のローカル実行に耐えうるパフォーマンスを確認。- 強固なセキュリティ： シリコンルートオブトラスト（Silicon Root of Trust）など、ハードウェアレベルでのセキュリティ機能を備えたHPE製品を使用することで、インフラ層からアプリケーション層まで一貫した安全性を担保。

この検証により、外部と遮断された環境下でも、クラウド型AIに匹敵する応答速度と、組織特有の専門知識に基づいた正確な回答生成が可能であることを実証しました。

テクニカルホワイトペーパーの内容

公開したホワイトペーパーでは、以下の項目について詳細に解説しています。

- オンプレミスGAIのアーキテクチャ： ネットワーク分離環境でのシステム構成。- 精度評価の比較： チャット機能のみの場合とRAGを組み合わせた場合の回答精度の差。- ドキュメント形式別解析： 日本語・英語、テキスト・プレゼン資料など、素材による精度の傾向。- 実運用への指針： 経営・人事部門が導入する際に考慮すべき定着化のポイント。

ホワイトペーパーのダウンロード方法

以下のURLより、詳細な検証結果を記載したホワイトペーパーを無料でダウンロードいただけます。

ホワイトペーパーをダウンロードする :https://www.scuti.jp/onpremise-secure-gai-for-hpe.html

今後の展望

株式会社スクーティーは、本検証で得られた知見を活かし、金融、製造、公共機関など、特に高いセキュリティレベルを要求されるお客様に対し、オンプレミス型RAGシステムの導入・コンサルティング支援を強化してまいります。言語の壁やナレッジの属人化といった課題を解決し、企業の競争優位性を高めるDX推進を共に歩んでまいります。

株式会社スクーティーは、2026年4月7日（火）から2日間東京国際フォーラムで開催される「AI博覧会 Spring 2026(https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/)」に出展いたします。会場ではクラウド版のセキュアGAIやAI-OCRを展示いたします。本件についてご興味がございましたら、ぜひブースへお立ち寄りください。

AI博覧会の来場を申し込む :https://event.aismiley.co.jp/event/15686/users/register

株式会社スクーティーについて

株式会社スクーティーは、生成AI技術、特にRAG（検索拡張生成）やAI-OCRを活用した業務効率化を支援するサービスを提供しています。最先端のAI技術を実業務に適用するためのコンサルティングから実装までをワンストップでサポートします。

【会社概要】

社 名 ： 株式会社スクーティー

代表者 ： 取締役社長 掛谷 知秀

東京拠点： 東京都豊島区南池袋1丁目16-15 ダイヤゲート池袋５F

本 社 ： 岡山県岡山市南区山田2117-3

設 立 ： 2015年11月

概 要 ： AIを活用したシステム開発を提供しており、開発拠点がベトナムにあります。商品カタログを読み取って商品情報を一覧化するAI-OCR【SCUTI AI-OCR】、「探すコスト」を圧倒的に削減するAI文書検索【セキュアGAI】、生成AIで顧客の業務効率を実現する【生成AIコンサルティング】など、生成AIを活用した様々なサービスを提供します。

公式WEBサイト ： https://www.scuti.jp/

お問い合わせ先 ： https://www.scuti.jp/contact.html