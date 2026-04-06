LEEEP、スタッフが商品レビューを投稿・管理できる「スタッフレビュー機能」を提供開始

株式会社REGALI

株式会社REGALI（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：稲田光一郎）が提供する、顧客体験向上プラットフォーム「LEEEP（リープ）」は、自社スタッフが商品レビューを投稿・管理できる「スタッフレビュー機能」を新たにリリースいたしました。

本機能により、企業は購入者によるレビューに加え、自社スタッフの視点から商品に関する情報を発信しやすくなります。商品をよく理解しているスタッフの知見や、現場で培われた接客視点をEC上に反映することで、購入検討者に対してより具体的で信頼感のある情報提供が可能になります。

リリースの背景

ECサイトにおいて、レビューは購入検討者の意思決定を支える重要な情報のひとつです。一方で、購入者によるレビューだけでは、商品の魅力や選び方を十分に伝えきれないケースもあります。

そこで注目されるのが、商品をよく理解し、日々お客様と接しているスタッフの視点です。着用時の見え方や使い方のポイントなど、現場だからこそ伝えられる情報をEC上でも活用したいというニーズは、近年高まりつつあります。

LEEEPはこうした背景を受け、スタッフの知見を商品レビューとして活用できるスタッフレビュー機能の提供を開始しました。これにより、購入検討者により具体的な情報を届けるとともに、現場の知見を継続的に活かせる運用を支援します。

新機能の概要

1. 自社スタッフによる商品レビュー投稿が可能に

商品をよく理解しているスタッフが、特徴やおすすめポイントを自身の視点で発信できます。

購入者レビューだけでは伝えきれない、着用時の見え方やコーディネートのポイント、実際に使って感じた特徴、おすすめしやすい利用シーンなどを補足できるため、購入検討者により具体的な情報を届けられます。

2. 専用アプリから投稿、結果通知までスムーズに対応

各スタッフは、専用アプリから商品ごとのレビューを投稿できます。日々の業務の中でも投稿しやすく、現場で得た気づきをタイムリーに反映しやすい点が特長です。

投稿したレビューが承認または却下された際には、プッシュ通知で結果を受け取れるため、確認や次の対応もスムーズに行えます。

3. 管理画面でスタッフレビューの承認・却下が可能

LEEEPの管理画面上にあるスタッフレビュー管理ページにて、投稿されたスタッフレビューの承認・却下を行えます。

スタッフによる発信を取り入れながらも、ブランドやEC運用方針に沿って内容を管理しやすく、安心して運用を進めていただけます。

4. スタッフごとの投稿権限管理に対応

スタッフごとに、レビュー投稿に関する権限管理を行うことが可能です。

一部のスタッフのみに投稿を任せたり、商品理解の深い専門スタッフに限定したりと、自社の方針に合わせた柔軟な運用ができます。

活用イメージと導入メリット

本機能は、スタッフならではの提案や解説を加えることで、商品情報をより立体的にし、購入検討者の納得感ある選択を後押しします。

たとえば、以下のようなシーンで活用いただけます。

ブランド体験を、より豊かにするために

- アパレル・ファッション業界着用時の見え方やコーディネートのポイントを伝えることで、自分に合う着こなしをイメージしやすくなります。- 専門性の高い商材を扱う企業化粧品、スポーツ用品、雑貨、インテリアなどで、特徴や選び方をスタッフの視点から補足できます。- 接客の価値をオンラインでも届けたい企業店舗や現場で生まれている提案力を、EC上のレビューとして継続的に活かせます。＜導入メリット＞- 商品の魅力や選び方を、よりわかりやすく伝えられる- 購入者レビューとは異なる視点で情報を補える- 購入時の不安を減らし、比較・検討をしやすくできる- 属人的になりがちな現場の知見を、コンテンツとして残しやすい- ブランドの提案力を、EC上でも一貫して届けられる

LEEEPは今後も、UGC、レビュー、動画、スタッフ投稿、ウェブ接客など多様なコンテンツを通じて、EC全体の顧客体験向上を支援していきます。

ブランドの魅力や現場に蓄積された価値をオンライン上でも活かし、より豊かな購買体験の実現に向けて、機能開発を続けてまいります。

LEEEPについて

「LEEEP」は、ブランドの世界観と顧客体験を統合デザインし、ECを"共感と没入の体験"へ進化させるプラットフォームです。UGC、レビュー、動画、ウェブ接客など多様な機能でブランドの魅力と信頼を引き出します。2,000超のECサイトで導入され、ノーコードで誰でも簡単にブランド体験を高められます。

LEEEPの主な特長

■ 多彩なコンテンツでEC体験をリッチ化

UGC、動画、ウェブ接客、レビュー等のコンテンツを活用し、ECサイトのコンテンツをリッチ化。CVR・滞在時間・注文単価の向上を実現します。

■ ノーコードで簡単導入・運用

専門知識がなくても簡単に導入可能。シンプルで直感的な管理画面により、少人数チームでも効率的に運用でき、運用コストを大幅に削減できます。

■ 複数ツールを使わず、LEEEPで一元管理

UGC、レビュー、動画、Q&A、ウェブ接客など、ECに必要な顧客接点をLEEEP一つで統合管理。複数のSaaSを契約・連携することなく、コンテンツ運用やデータ管理をシンプルに行えます。

会社概要

LEEEP公式サイト :https://leeep.jp/

会社名：株式会社REGALI

代表者：代表取締役社長 稲田光一郎

所在地：東京都渋谷区

事業内容：顧客体験向上プラットフォーム「LEEEP」の開発・提供

HP：https://regali.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社REGALI

担当者：北野

Email ：info@regali.co.jp