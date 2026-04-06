TikTok Shop公式パートナーCREOK、世界最先端のオールインワン・ライブ配信デバイス「CADOTHY Amaze 5Pro」の日本総代理店に就任

株式会社ＣＲＥＯＫ

株式会社CREOK（本社：東京都江東区、代表取締役CEO：桜井 吉男、以下「CREOK」）は、オールインワン・ライブ配信デバイスのグローバルリーディングカンパニーであるShenzhen Cadothy Technology Co., Ltd.（本社：中国・深圳、以下「Cadothy」）と、日本市場における戦略的パートナーシップを締結し、Cadothy製品の日本総代理店に就任したことを発表いたします。

本提携の第一弾として、CREOKはCadothyのフラッグシップモデル「CADOTHY Amaze 5Pro」の日本国内における独占販売および導入支援を開始いたします。日本最大級のライブコマース専用拠点「CREOK LAB」への全面導入も同時に実施し、国内ブランド、クリエイター、EC事業者に向けた"プロ品質のライブコマース配信環境"の提供を本格化いたします。

■ 提携の背景と目的

TikTok Shopの日本市場本格参入以降、ライブコマースは新たなEC販売チャネルとして急速に拡大しています。しかし、多くの事業者やクリエイターが以下の課題に直面しています。

・配信環境の構築コストが高い - カメラ、マイク、サウンドカード、テレプロンプター、PCなど複数機材の調達・セットアップが必要

・配信品質のばらつき - 機材の組み合わせや技術的知識により、画質・音質に大きな差が生まれる

・長時間配信の安定性 - ライブコマースでは数時間に及ぶ配信が常態化しており、機材の熱暴走やバッテリー切れが課題

・運用の属人化 - 配信ディレクション（カメラ切替、テロップ表示等）に専任スタッフが必要

CREOKは、TikTok Shop公式パートナー（TSP/TAP/CAP）として蓄積してきたライブコマース運営ノウハウと、CREOK LABの物理拠点を有しています。ここにCadothyの最先端ハードウェアを組み合わせることで、「ハードウェア × 運営ノウハウ × 専用拠点」の三位一体による、日本市場で唯一無二のライブコマース総合支援体制を構築いたします。

■ CADOTHY Amaze 5Proについて

CADOTHY Amaze 5Proは、Cadothy社が開発したオールインワン・ライブ配信デバイスです。カメラ、PC、サウンドカード、マイク、テレプロンプター、ディレクターシステムを1台に集約し、プロ品質のライブ配信を誰でも手軽に実現します。

< CADOTHY AMAZE 5PRO >



主要スペック

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/169316/table/10_1_e1faa3432c22523ff4e0ae8bb195d365.jpg?v=202604060551 ]

搭載ソフトウェア

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/169316/table/10_2_e0dd25677cf4d49ac3b85dc3208f4f9b.jpg?v=202604060551 ]< 5000万画素カメラ >< ミリ秒単位オートフォーカス機能 >< 複数インターフェース対応 >

従来環境との比較

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/169316/table/10_3_4fe5fe38edb0cd1e5a8db4b70f1f02d5.jpg?v=202604060551 ]

< 配信シチュエーション >

▶ Cadothy公式サイト：https://cadothy-jp.web.app/

▶ 紹介動画：https://www.tiktok.com/@jp_cadothy_official/video/7602210737611722005

■ CREOKが日本総代理店に就任する意義

1.TikTok Shop公式パートナーの知見を活かした"売れる配信環境"の提供

CREOKはTikTok Shop Partner（TSP）、TikTok Affiliate Partner（TAP）、Creator Agency Partner（CAP）の3つの公式認定を取得した、日本でも数少ないTikTokエコシステムの中核企業です。単なるデバイス販売ではなく、「このデバイスで、どう売上を伸ばすか」までを一気通貫で支援します。

2.CREOK LABへの全面導入 ― 体験してから導入できる

東京・錦糸町の約1000平方メートル ・最大20ブースを擁する日本最大級のライブコマース専用拠点「CREOK LAB」に、CADOTHY Amaze 5Proを全面導入します。導入を検討中の事業者やクリエイターは、実際の配信環境でデバイスを体験・検証した上で導入を判断できます。

3.教育・人材育成プログラムとの一体化

CREOKは中国トップMCN機構との協業によるライブコマースカリキュラムや実践型講座を定期開催しています。これらのプログラムにCADOTHY Amaze 5Proの操作研修を組み込むことで、デバイスの導入から活用・成果創出までをワンストップで支援する体制を実現します。

4.アフターサポート・技術支援の日本語対応

Cadothy製品の日本総代理店として、日本語でのカスタマーサポート、技術サポート、修理・交換対応をCREOKが一元的に担います。海外製品導入時のサポート不安を解消し、安心して利用いただける体制を整備します。

■ 代表コメント

株式会社CREOK 代表取締役CEO 桜井 吉男

「ライブコマースで成果を出すためには、配信内容の質はもちろんのこと、それを支える配信環境の質が極めて重要です。しかし現状、プロ品質の配信環境を整えるには多大なコストと技術的知識が必要であり、多くの事業者・クリエイターにとって大きな参入障壁となっています。CADOTHY Amaze 5Proは、カメラ・PC・サウンドカード・テレプロンプター・AIディレクターを1台に集約した革新的なデバイスであり、この障壁を根本から解消するソリューションです。CREOKが日本総代理店として、CREOK LABの拠点とTikTok Shop運営ノウハウを掛け合わせ、日本のライブコマース市場に"プロ品質の配信環境"を標準装備していきます。」

Shenzhen Cadothy Technology Co., Ltd. CEO 張 武

「日本市場は、TikTok Shopの本格参入により、アジアで最も注目されるライブコマース成長市場のひとつとなっています。CREOKは、TikTok Shop公式パートナーとしての豊富な運営実績と、日本最大級のライブコマース専用拠点CREOK LABを有する、私たちが理想とする日本市場のパートナーです。CREOKとの協業を通じて、CADOTHY Amaze 5Proを日本のブランド・クリエイターの皆さまにお届けし、ライブコマースの"配信品質革命"を共に推進できることを楽しみにしています。Cadothyは世界80以上の特許技術と、30カ国・地区以上・20万顧客超の導入実績を持っています。この技術力とCREOKの日本市場における知見の融合が、大きな価値を生み出すと確信しています。」

■ 今後の展開 ― サービスメニュー

CREOKはCadothyの日本総代理店として、以下のサービスを展開いたします。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/169316/table/10_4_d995fcbf6a1afb1d07f84dfd2b9aacc2.jpg?v=202604060551 ]

▶ サービス詳細・料金・お問い合わせ：https://cadothy-jp.web.app/

(https://cadothy-jp.web.app/)※以上のサイトよりお問い合わせ、お見積もり対応可能

▶ Cadothy公式TikTok Shop：https://www.tiktok.com/@jp_cadothy_official

※以上のURLより直接ご購入可能

■ 会社概要

株式会社CREOK

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/169316/table/10_5_f75e2c3d370114dba7f51e823f8ef359.jpg?v=202604060551 ]

Shenzhen Cadothy Technology Co., Ltd.

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/169316/table/10_6_f6256af9b4fd25ecd126fcba80eaf8c9.jpg?v=202604060551 ]

本件に関するお問い合わせ

株式会社CREOK 広報担当 メール：info@creok.co.jp