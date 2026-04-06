iAEONのトップ画面を大幅リニューアル！

イオン株式会社

イオンスマートテクノロジー株式会社（代表取締役社長：太田 卓也）は、２０２６年１月に累計

２,０００万ダウンロードを突破したイオンのトータルアプリ「iAEON（アイイオン）」を４月6日にアップデートし、トップ画面を中心としたデザインの大幅な刷新を行いました。

今回のリニューアルでは、アプリを開いてすぐに会員コードをトップ画面に表示できるようにしたほか、AEON Payボタンの配置を見直すなど、お買い物時によりスムーズにご利用いただけるよう改善しています。

■ リニューアルの主なポイント

1. アプリを開いてすぐ、トップ画面に会員コードを表示

トップ画面に会員コードを直接表示する仕様に変更しました。これにより、ポイント付与やクーポン利用、支払い時の会員コード提示をよりスムーズに行えるようになりました。これまで通り、会員コードの読み取りによりAEON Pay決済を同時に完了させることも可能です。

また、会員コード下部の各種設定エリアは折りたたんで表示できるようにし、必要な情報にアクセスしやすい画面構成としました。

２. AEON Payボタンをフッター中央の「押しやすい位置」へ

フッターメニューの中央にAEON Payボタンを新設しました。スマートフォンを持った際に親指で操作しやすい位置に配置することで、ワンアクションで決済画面へ進むことができます。

あわせて、AEON Pay画面も視認性を高めたデザインに刷新しました。

３. 「イオンのサービス」へのアクセスを改善し、自分好みにカスタマイズ

トップ画面右上に「イオンのサービス」タブを新設しました。これまで見つけにくかったイオンの各種サービスへ、よりスムーズにアクセスできます。

さらに、よく利用するサービスを選んで配置できるカスタマイズ機能も追加し、お客さま一人ひとりに合わせて、より使いやすい画面にしました。

今後もiAEONは、より便利で快適なお買い物体験の提供を目指して改善を続けてまいります。

■ 詳細・各種リンク

・今回のリニューアル内容の詳細については、以下の特設ページをご覧ください。

iAEON リニューアル特設ページ：https://www.aeon.com/aeonapp/campaign/202604_renewal/

・最新情報については、公式SNSアカウントもぜひご覧ください。

iAEON公式Xアカウント：https://x.com/iAEON_official

iAEON公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/iaeon_official/

iAEON公式YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@iaeon_app