【札幌・宇都宮・高松・津・岡崎・北九州・浜松・那覇エリア限定】何度でも15分間0円！春の「乗り放題キャンペーン」開催

株式会社Luup

株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：岡井大輝、以下「Luup」）は、「LUUP」のライド料金がだれでも全員15分間何度でも0円になる「乗り放題キャンペーン」を、札幌・宇都宮・高松・津・岡崎・北九州・浜松・那覇の8エリア限定で、2026年4月15日（水）から4月22日（水）まで開催します。

開催の背景

Luupは、"街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる"というミッションを掲げ、事業を通じて日本各地の移動課題を解決すべく、マイクロモビリティシェア「LUUP」を展開しています。ポート数は全国で16,700箇所を超え、展開エリアは17都道府県、合計73市区町村に拡大しており、通勤・通学、買い物、お出かけ、観光など、様々なシーンで日常の移動手段としてご利用いただいています。

暖かな陽気が心地よい春は、新生活の始まりとともに移動の機会が増える季節です。Luupでは春の新しい一歩を応援するため、エリア限定で「乗り放題キャンペーン」を実施します。お出かけが一段と楽しくなるこの季節を、ぜひLUUPで体感してください。

【札幌エリアをご利用の皆さまへ】



冬の積雪期に伴い休止しておりました札幌エリアでのサービスを、2026年4月15日（水）10時より再開いたします。今シーズンは、昨年度の67箇所から85箇所へとポート数を増設いたしました。札幌市民の皆さまや、観光・ビジネスなどで訪れる皆さまに、安全かつ便利にご利用いただくことを通じて、街のさらなる活性化に寄与することを目指します。

札幌エリア再開のお知らせはこちら(https://luup.sc/news/2026-03-30-sapporo/)

乗り放題キャンペーン 詳細

・期間：2026年4月15日（水）10:00～4月22日（水）23:59

※本キャンペーンは予告なく変更・中止させていただく場合がございます。

・対象エリア：札幌・宇都宮・高松・津・岡崎・北九州・浜松・那覇

※上記以外のエリアは対象外となります。

・対象者：LUUPアプリにご登録いただいている方ならどなたでもご利用いただけます。

・キャンペーン詳細：対象期間中、15分以内のライドが何度でも無料になります。



【参加方法】

LUUPアプリをダウンロードし、ユーザー登録を行ってください。通常通りライドを開始するだけで、自動的に15分間無料が適用されます。 登録にはクレジットカードが必要ですが、15分以内の乗車であれば課金はされません。

【備考】

・利用時間が15分を超過した場合は、15分以降のライドについて通常料金の課金が発生します。

・一時停車をした場合でも、元のライド開始時間から15分以内にライドを終了すれば料金はかかりません。

・乗り放題キャンペーンは有効期限内にライド終了していただく必要がございます。有効期限後にライド終了した場合は適用されませんのでご注意ください。

・当社では、本キャンペーンの実施期間中に、別のキャンペーンを実施する可能性がございます。別のキャンペーンを実施した場合、それぞれのキャンペーンによる割引内容等は重複適用等はされません。

・キャンペーンの有効期限内にライドを終了していただく必要がございます。有効期限後のライド終了はキャンペーンは適用されません。

・対象エリア外のポートから出発したライドは、キャンペーンの対象外となります。

・不正行為、その他運営上の趣旨に反していると弊社が判断した場合、キャンペーン適用の対象外となることがあります。

LUUPアプリのダウンロードはこちら(https://ride-your-city.luup.sc/iUFV/9wx623oh)

「LUUP」サービス概要

・内容：マイクロモビリティシェア

・詳細：スマートフォンアプリ「LUUP」を用いて、電動キックボードや電動アシスト自転車に乗車し、街じゅうにあるポートからポートへの移動ができます。

・ご利用料金：ライド基本料金50円（税込）＋時間料金1分あたり15円（税込）

※東京・大阪や、その他一部地域では料金が異なります

・電動キックボードのご利用について：アプリから１.年齢確認書類の登録と２.交通ルールテストの連続満点合格が電動キックボードのご利用条件となります。

・保険：電動キックボードや電動アシスト自転車に乗車中の事故における、対物賠償、対人賠償、ご自身のお怪我が補償の対象となります。

https://support.luup.sc/hc/ja/articles/360051962573

【会社概要（URL：https://luup.sc/(https://luup.sc/)）】

・所在地：東京都品川区西五反田八丁目9番5号 FORECAST五反田WEST７階

・代表者：岡井大輝

・創 業：2018年7月

・アプリダウンロードURL：https://ride-your-city.luup.sc/Myjb/cfcdb04a

※LUUPアプリは、iOS 16 以降、iPhone 8 以降 （iPhone SE 第 1 世代 を除く）、Android OS 10.0 以降の端末でお使いいただけます。

※表記について：会社名は「株式会社Luup」、サービス名は「LUUP」と表記しています。



