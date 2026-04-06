【大阪・心斎橋駅】徒歩3分、自社開発の新築テナントビル「AFLO Garden -SHINSAIBASHI-」テナント募集開始

株式会社アフロ

総合不動産事業（開発・仲介・管理）を展開する株式会社アフロ(https://www.aflo-net.com/)（本社：大阪市中央区、代表取締役：中川 愁成）は、自社開発による新築テナントビル「AFLO Garden -SHINSAIBASHI-（アフロガーデン心斎橋）」の竣工に向け、テナント募集を開始いたしましたのでお知らせいたします。

心斎橋徒歩3分、9階建テナントビル開発プロジェクト始動

本プロジェクトは、当社グループによる不動産開発事業の一環として推進しており、2026年11月の竣工を予定しています。本ビルは、大阪・心斎橋駅から徒歩3分のプライムロケーションに位置し、視認性・アクセス性に優れた都市型テナントビルとして開発しています。近年、南船場エリアでは再開発が進み、商業ビルやホテル、タワーマンションなどの新規開発が相次いでいます。これにより居住人口が増加し、さらなる賑わいが期待されるエリアです。

建物は鉄骨造地上9階建、1フロア約27坪とし、飲食・美容・サービス業など多様な業態に対応可能な仕様です。さらに、天井高3.3m超の空間設計により、開放感と快適性を兼ね備えた上質な環境を実現しています。また、北側・南側の1フロア2区画構成により高い独立性を確保し、区画利用からフロア一括利用まで、テナントニーズに応じた柔軟な利用が可能です。

※イメージパース※イメージパース

当社グループは、不動産の開発・仲介・管理を一体で手がける総合不動産会社として、物件の企画からリーシング、運営までを一貫して行っており、本プロジェクトにおいてもその強みを最大限に活かした開発を行っております。

現在、竣工に先立ち入居テナントの募集を開始しております。

詳細につきましてはお問い合わせください。

本物件に関するお問い合わせ・内覧のご相談は随時受け付けております。

今後も当社グループは、都市部におけるテナントビル開発を推進し、エリアの価値向上に貢献してまいります。

お問い合わせ先 :https://www.aflo-net.com/contact/

物件の特徴

・心斎橋駅徒歩3分のプライムロケーション

・飲食・美容・サービス業など多様な業態に対応可能

・天井高3.3m超の開放的な空間設計

・1フロア2区画（北・南）による高い独立性

・区画利用からフロア一括利用まで対応可能な柔軟設計

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180624/table/1_1_6f63ef7c772b3345edf314e949cc6ce8.jpg?v=202604061051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/180624/table/1_2_32f0c7c9749a1a22bf6ef0cdccf256ba.jpg?v=202604061051 ]

【会社概要】

会社名：株式会社アフロ

所在地：大阪府大阪市中央区南船場3-12-14 クオーツ心斎橋9F（移転予定）

代表者：代表取締役 中川愁成

設立：2015年7月17日

資本金：1億円

従業員数：75名（2026年4月現在）

事業内容：不動産開発・売買・仲介・管理・資産運用

URL：https://www.aflo-net.com/