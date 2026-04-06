4月6日は「城の日」。日本100名城と続日本100名城の登城完了認定者が1万人を突破！

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、発行する「日本100名城公式ガイドブック」が2026年4月6日（月）の「城の日」を前に、シリーズ累計103万部を突破したことを発表しました。

公式ガイドブックについているスタンプ帳に、登城の記念にスタンプを集めるお城スタンプラリーは、“大人のスタンプラリー”としても人気が高く、100城すべてをまわると、日本城郭協会より「登城完了認定」が受けられます。

2026年3月末時点の登城完了認定者は、日本100名城が8192人、続日本100名城は2772人と合わせて1万人を突破！ 放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも、城は重要な舞台となっていて、お城への関心はますます高まっています。

●お城ブーム、拡大中！

「日本100名城」と「続日本100名城」が各B5判とA5判である他に、A5判の200城合本タイプもある。

お城人気がますます高まっています。

日本城郭協会が選定した「日本100名城」と「続日本100名城」を紹介するスタンプ帳つき公式ガイドブックは、シリーズ累計103万部を突破。

100城すべてをまわると日本城郭協会より「登城完了認定」が受けられる、お城スタンプラリーは、100名城と続100名城を合わせて登城認定者が１万人を超えました。

今年で11回目を迎えるお城の祭典・お城EXPOは、昨年末の第10回が過去最高2万3000人超の来場者数と137の出展団体数を記録。（※出典1.2）

全国各地でも大小さまざまなお城イベントが開催され、お城めぐりはいまや寺社仏閣めぐりと並ぶ、知的好奇心を刺激するレジャーとして広く認知されるようになりました。

この春、新しい趣味としてお城めぐりを始めてみたいと考えている人に、今年いくべきお城を紹介します。

▲公式スタンプ帳に100城すべてのスタンプを押して申請すると、日本城郭協会から登城認定が受けられる。（写真は『日本100名城と続日本100名城に行こう』）

●今年いくべき『豊臣兄弟！』の城は？

現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、城に天守がはじめて出現し、築城ラッシュといわれるほどに多くの城が建てられた、まさにお城の黄金期の時代の物語。登場人物に関連の深い100名城と続100名城が多数あるので、お城めぐりのきっかけに最適です。

織田信長の小牧山城（愛知県小牧市）、岐阜城（岐阜県岐阜市）、安土城（滋賀県近江八幡市）をはじめ、信長の妹・お市が嫁いだ浅井長政の小谷城（滋賀県長浜市）。徳川家康の掛川城（静岡県掛川市）や江戸城（東京都千代田区）。そして、豊臣秀吉・秀長兄弟の大阪城（大阪府大阪市）、石垣山城（神奈川県小田原市）、大和郡山城（奈良県大和郡山市）、和歌山城（和歌山県和歌山市）など、物語の重要な舞台である100名城と続100名城から、お城めぐりを始めてみるのがおすすめです。

▲金華山（稲葉山）山頂に建つ岐阜城の天守。山麓には滝のある庭園をもつ居館もあった。

●お城めぐりをさらに充実させる「日本城郭検定」とは？

お城を120％楽しみたいという方におすすめするのが、「日本城郭検定」です。お城に関する唯一の検定試験で、3級、2級、準1級、1級ともに100問のマークシート方式。1級は専門家レベルの超難関ですが、3級は100名城と続100名城に関する知識を中心に問うので、お城めぐりの基礎知識をつけるにはうってつけです。

知識ゼロで行っても楽しめるお城ですが、知識があるとますます面白くなり、お城沼にハマれます。楽しみながらお城について学べる日本城郭検定に、ぜひチャレンジしてみませんか？

次回、第28回日本城郭検定は、6月28日（日）開催です。

日本100名城と続日本100名城は、日本に3万から5万はあるとされる城（城址）から選ばれた名城中の名城です。選定基準は、１.優れた文化・史跡であること、２.著名な歴史の舞台であること、３.時代・地域の代表であることです。日本城郭協会の会員や一般の推薦を受けた城から、専門家による選定会議を経て発表されました。

・公益財団法人日本城郭協会HP （https://jokaku.jp/）

・日本100名城に行こう 公式ガイドブックHP https://one-publishing.co.jp/100meijyou/

・公式X（@nihonjokaku46、@100meijyo）

・日本城郭検定HP https://www.kentei-uketsuke.com/shiro/

※出典 1.https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000120609.html

2.https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000120609.html