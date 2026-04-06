コガソフトウェア、健康経営優良法人2026（中小規模法人部門（ネクストブライト1000）に7年連続で認定

コガソフトウェア株式会社

システム開発のコガソフトウェア株式会社は、 健康経営(R)・健康づくりの取り組みを積極的に行っている企業として、2026年3月9日付けで経済産業省と日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門（ネクストブライト1000）」に7年連続で認定されました。

コガソフトウェアの経営理念の一つ「社員並びにその家族が穏やかなる精神を持てる職場文化を育成する。」 のもと、健康づくりに取り組んでまいりました。 今後も従業員とその家族の健康保持・増進に向けた取り組みを行い、職場環境づくりに努めてまいります。

健康経営優良法人認定制度とは

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度です。

健康経営推進検討会（日本健康会議健康経営・健康宣言15万社WG合同開催）において定められた評価基準に基づき、日本健康会議が「健康経営優良法人」を認定します。

今回、「健康経営優良法人2026」として、「大規模法人部門」に3,765法人（上位500法人には「ホワイト500」の冠を付加）、「中小規模法人部門」に23,085法人（上位500法人には「ブライト500」、501～1500位法人には「ネクストブライト1000」の冠を付加）が認定されました。（令和8年3月9日）（経済産業省HPより引用(https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html)）

当社の健康経営に関する取り組み

取り組み内容については、当社ホームページ（健康経営ページ(https://www.kogasoftware.com/company/health/)）をご覧ください。

認定概要

認定名称：健康経営優良法人2026（中小規模法人部門（ネクストブライト1000）

認定日：令和8年3月9日

認定期間：令和8年3月9日～令和9年3月31日

認定機関：日本健康会議

会社概要

会社名：コガソフトウェア株式会社

代表者：代表取締役 古賀 詳二

設立：2000年3月21日

東京本社：東京都台東区上野1-19-10 上野広小路会館6階

大阪本社：大阪府大阪市中央区高麗橋4-5-13 淀屋橋サテライトビル4階401号室

事業内容：システム開発事業、ヘルスケアサービス事業、モビリティサービス事業 ほか

URL：https://www.kogasoftware.com/

本件に関するお問い合わせ先

コガソフトウェア株式会社

担当：善養寺 雅規

TEL：03-3833-0733

E-mail：masaki_zenyoji@kogasoftware.com