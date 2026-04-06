アスエネ、「AIサプライヤー分析」新機能を追加

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、Founder 代表取締役CEO：西和田浩平）は、サプライチェーンマネジメントプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」において、「AIサプライヤー分析」機能を追加しました。本機能により、サプライヤーに実施したESG、人権、ガバナンスなど複数テーマの調査結果をAIが横断分析し、サプライヤー企業ごとの最新状況や指摘されているリスクを総合評価とカテゴリ別評価として文章で表示する機能です。調査ごとに異なる評価基準や配点をまたいで、企業の状況をひと目で把握できるようにすることで、バイヤー企業における取引先のリスク判断や社内での情報共有を効率化します。

「AIサプライヤー分析」機能追加の背景

近年、バイヤー企業がサプライヤーに対して実施するアンケート・調査は増加し、内容も多様化しています。ESGや人権などのサステナビリティ関連に加え、品質管理やコンプライアンス、セキュリティなど、複数のテーマを組み合わせた調査が行われるケースも増えています。

また、大手企業では調達部門と労務部門など、複数の部署が同一のサプライヤーに対して個別に調査を実施することもあります。その結果、サプライヤーの評価結果が部署ごとに分散し、サプライヤー企業の状況を総合的に把握することが難しいという課題がありました。

さらに、調査ごとに評価基準や配点が異なるため、点数だけではサプライヤー企業の状況を横断的に比較することが難しいという課題がありました。バイヤー企業からは、複数の調査結果をまとめて確認し、サプライヤー企業の状況をひと目で把握できる機能を求める声が増えていました。

「AIサプライヤー分析」機能の内容

今回追加する機能では、サプライヤー企業ごとに蓄積された複数の調査の評価データをAIが横断的に分析し、企業の状況を文章形式で要約します。ESG、人権など、異なるテーマの調査結果をテーマごとに整理することで、サプライヤー企業の最新の評価やリスク状況を一つの画面で把握できるようにします。

本機能に搭載されたAIは、各調査の評価データやコメントをもとに、サプライヤー企業の総合的な状況と評価テーマごとのサマリを整理し、概要を文章で表示します。これにより、調査ごとに異なる評価基準や配点をまたいで、企業の状況を横断的に確認することが可能になります。

また、本機能では最新の回答結果だけでなく、過去の調査結果も参照して要約を生成します。過去の結果との違いを踏まえた改善点や課題を文章で確認できるため、バイヤー企業は、サプライヤー企業の状況の変化を把握しやすくなります。さらに、企業ごとの評価内容を文章で整理することで、社内の関係部門との情報共有や、取引先のリスク管理にも活用できます。

アスエネは今後もAI技術の活用を通じて、サプライチェーンマネジメントにおける情報整理と意思決定の支援を強化していきます。

「ASUENE SUPPLY CHAIN」について

「ASUENE SUPPLY CHAIN」は、CSR/ESG、安全衛生などサプライヤーに関する多様な調査を一括で収集・管理できるクラウドサービスです。効率的な情報管理を行い、社内外の円滑なコミュニケーションを支え、持続可能なサプライチェーンマネジメントを実現します。

ASUENE SUPPLY CHAINサービスサイト：https://asuene.com/supplychain

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/