愛犬の換毛期、抜け毛を気にする飼い主は81.00％｜困りごとは「掃除」が最多、対策は「毎日のブラッシング」80.86％【コノコトトモニ】

株式会社ゆずず

人間の食品と同レベルの国内工場で製造しているドッグフードやサプリメントなどを取り扱う『コノコトトモニ』（https://konokototomoni.com/）を運営する株式会社ゆずず（本社：福岡県福岡市、代表取締役：中島由華）は、犬を飼っている成人男女200人を対象に、「愛犬の換毛期（抜け毛）」に関するアンケート調査を実施しました。

本調査では、

- 換毛期の抜け毛が気になる度合い- 換毛期に「一番大変だ」と感じること- 換毛期対策として行っていること（複数回答可）

について設問を設定し、回答結果を集計しています。

本リリースでは、各設問の選択結果の傾向と、結果を踏まえて分かったことを中心に調査結果を公開します。

あわせて、図表素材は報道・記事制作時の引用素材としてもご活用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://konokototomoni.com/category-breed/dog-shedding-season/

1. 換毛期の抜け毛を「気にする」飼い主は81.00％

犬を飼っている成人男女200人に「換毛期の抜け毛は気になりますか？」と尋ねたところ、「やや気になる」93人（46.50％）が最多となりました。

次いで「とても気になる」69人（34.50％）が続き、合計162人（81.00％）が「気になる」と回答しています。

換毛期の抜け毛は、多くの家庭で“季節の悩みとして定着している”ことが分かります。

【内訳（人数）】（n=200）

- とても気になる：69人（34.50％）- やや気になる：93人（46.50％）- あまり気にならない：33人（16.50％）- 全く気にならない：5人（2.50％）

なお、コノコトトモニでは、犬の換毛期の時期や期間、換毛期のお手入れ方法について、

トリマー監修のもと詳しく解説しています。

犬の換毛期について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

▶︎ https://konokototomoni.com/category-training/dog-moulting-period/

2. 換毛期に一番大変なこと、最多は「部屋や家具の掃除」

「とても気になる・やや気になる」と回答した162人に「換毛期に一番大変だと感じること」を尋ねたところ、最多は「部屋や家具の掃除」65人（40.12％）でした。

次いで「衣類への付着」53人（32.72％）、「ブラッシングにかかる時間と手間」29人（17.90％）が続いています。

抜け毛そのもの以上に、“生活導線（掃除・衣類）への影響”が負担の中心になっていることが分かります。

【内訳（人数）】（n=162）

- 部屋や家具の掃除：65人（40.12％）- 衣類への付着：53人（32.72％）- ブラッシングにかかる時間と手間：29人（17.90％）- 愛犬の皮膚トラブルや痒みへの配慮：15人（9.26％）

3. 換毛期対策として行っていること、最多は「毎日のブラッシング」（80.86％）

同じく162人に「換毛期対策として行っていること」を尋ねたところ、最多は「毎日のブラッシング」131人（80.86％）でした。

次いで「こまめなシャンプー・トリミング」60人（37.04％）、「空気清浄機の活用」44人（27.16％）が続いています。

“体から取り除くケア（ブラッシング等）”を軸に、“室内に広げない工夫（空気清浄機・ウェア等）”を組み合わせる対策が一定数みられることが分かります。

【内訳（人数）】（n=162、複数回答可）

- 毎日のブラッシング：131人（80.86％）- こまめなシャンプー・トリミング：60人（37.04％）- 空気清浄機の活用：44人（27.16％）- 室内での服（ウェア）の着用：26人（16.05％）- その他：1人（0.62％）

なお、コノコトトモニでは、トリマー監修のもと「ブラッシングの正しいやり方」や「嫌がるときの対処法」について詳しく解説しています。

愛犬のブラッシング方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

▶︎ https://konokototomoni.com/category-training/dog-brushing-teeth/

調査結果まとめ

本調査では、

- 換毛期の抜け毛を「気にする」飼い主は81.00％- 一番大変なことは「部屋や家具の掃除」が最多（40.12％）- 対策は「毎日のブラッシング」が最多（80.86％）

という結果が確認されました。

換毛期の抜け毛は、見た目の問題にとどまらず、掃除や衣類など“暮らし全体の負担”として認識されていることが示されました。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://konokototomoni.com/category-breed/dog-shedding-season/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：犬を飼っている成人男性・成人女性

アンケート母数：男女200名

実施日：2026年2月3日

調査実施主体：株式会社ゆずず「コノコトトモニ」（https://konokototomoni.com/）

関連ページ：https://konokototomoni.com/category-health/dog-tear-stain/

【コノコトトモニとは】

〈あなた様とわんちゃんが末長くともに暮らせるように、あなた様と同じ目線でわんちゃんの生活をサポートしたい〉

その想いのもと、わんちゃんの健康にこだわり、安全安心な品質の原材料を使用したドッグフードやサプリメントを取り扱うブランド。

▶︎ 商品一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/

▶︎ ドッグフード一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dogfood/

▶︎ おやつ一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dog-treats/

▶︎ サプリメント一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dog-supplement/

- このこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/knknghn00/小型犬の健康をサポートする食いつきにこだわったドッグフード- シニアのためのこのこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/skg00/シニア犬の健康をサポートする”これから”に寄り添ったドッグフード- 大型犬のためのこのこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/okg00/大型犬の健康をサポートするヒューマングレードなドッグフード- お口げんき このこのふりかけ：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/ogkfhp01/わんちゃんのお口の健康をサポートするふりかけ- 関節げんき このこのおやつじゅれ：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/kkojhp01/わんちゃんの体型維持と健康な関節をサポートするおやつじゅれ- このこのおかず：https://shop.konokototomoni.com/lp?u=okz_066_pressreleas_nn_001わんちゃんの「食いつき」と「健康」にとことんこだわったおかず

2025年2月5日現在、累計21万以上のわんちゃんと飼い主様にご愛用いただいている。

この子（わんちゃん）と 楽しいときも悲しいときもずっと共にいられますように…

その想いを込めて名付けた「コノコトトモニ」。

“この子と共に“過ごす時間を、より豊かで幸せなものにできるようプロジェクトを進行中。

商品だけではなく食事やしつけなどの情報も発信している。

▶︎ オウンドメディア：https://konokototomoni.com/article/

あなた様とあなた様の“この子”が今日も楽しく、幸せに過ごせますように。

運営会社：株式会社ゆずず

コノコトトモニ設立：2018年4月17日

本社所在地：福岡県福岡市

公式HP ：https://konokototomoni.com/

Instagram：https://www.instagram.com/konokototomoni/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064126626158#

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info@konokototomoni.com（担当：吉川・村田）